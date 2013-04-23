Борис Батура поручил защитить магазины Минской области от краж

Новости Минской области. «На семь замков». Магазины Облпотребсоюза, особенно в деревне, по поручению губернатора, к лету должны быть защищены от краж.

В Минской области на торговых объектах только в прошлом году было совершено 125 краж. Материальный ущерб составил более 600 миллионов рублей. Чтобы защититься от воров, в магазинах устанавливают системы видеонаблюдения, решетки, меняют двери и окна, устанавливают охранную сигнализацию.

Так, в отдельно взятом магазине на окраине Узды, особенно в выходные дни и во время дачного сезона здесь часто случались кражи. По несколько раз в год сотрудникам магазина приходилось обращаться к правоохранителям.

Сейчас в магазине установлена ​​современная система видеонаблюдения. Под бдительным оком восьми камер - торговый зал, хранилище, улица. Круглосуточно идет видео и аудиозапись, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Анжела Мохнач, директор магазина:

Магазин самообслуживания, магазин стоит на трассе, очень много, так сказать, нечистоплотных покупателей, которые воруют. Заходят, обманывают несколько человек. Кто-то разговаривает по мобильному, а остальные могут положить что-то к себе в рюкзак, карман и уйти. А когда здесь все это видят – они пришли и увидели. Естественно, как-то это все сдерживает. Более культурно и вежливо стали себя вести, прежде всего, покупатели, потому что бывают разные покупатели. Если возникает конфликтная ситуация, тут же мы это все решаем на месте.