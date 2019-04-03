Болеслав Пирштук: Нам надо профильтровать наши интеграционные отношения

Новости Беларуси. Союзное государство стало примером интеграционного образования на постсоветском пространстве. Договор, который был подписан более 20 лет назад, стал основой правовой интеграции, основой сближения наших народов и государств. Отношения двух стран выдержали испытание временем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас главная цель, которая стоит перед руководством Беларуси и России – улучшить жизнь людей. Для этого необходимо сблизить законодательство во всех сферах.

Владимир Амарин, заместитель государственного секретаря Союзного государств:

В числе приоритетов экономическая интеграция по таким направлениям, как создание условий для развития малого и среднего бизнеса, расширение промышленной кооперации, увеличение выпуска высокотехнологичной и наукоемкой продукции.

Болеслав Пирштук, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Нам надо несколько профильтровать наши интеграционные отношения. Может быть, тот формализм, который там накопился со временем, оставить в прошлом, нащупать новые точки роста. И неуклонно шагать к главной цели: надо повысить уровень благосостояния наших людей.