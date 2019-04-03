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Болеслав Пирштук: Нам надо профильтровать наши интеграционные отношения

03 апреля 2019 06:43
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Новости Беларуси. Союзное государство стало примером интеграционного образования на постсоветском пространстве. Договор, который был подписан более 20 лет назад, стал основой правовой интеграции, основой сближения наших народов и государств. Отношения двух стран выдержали испытание временем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Болеслав Пирштук: Нам надо профильтровать наши интеграционные отношения-1

Сейчас главная цель, которая стоит перед руководством Беларуси и России – улучшить жизнь людей. Для этого необходимо сблизить законодательство во всех сферах.

Болеслав Пирштук: Нам надо профильтровать наши интеграционные отношения-4

Владимир Амарин, заместитель государственного секретаря Союзного государств:
В числе приоритетов экономическая интеграция по таким направлениям, как создание условий для развития малого и среднего бизнеса, расширение промышленной кооперации, увеличение выпуска высокотехнологичной и наукоемкой продукции.

Болеслав Пирштук: Нам надо профильтровать наши интеграционные отношения-7

Болеслав Пирштук, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Нам надо несколько профильтровать наши интеграционные отношения. Может быть, тот формализм, который там накопился со временем, оставить в прошлом, нащупать новые точки роста. И неуклонно шагать к главной цели: надо повысить уровень благосостояния наших людей.

Болеслав Пирштук: Нам надо профильтровать наши интеграционные отношения-10

2 апреля главы государств обменялись поздравлениями по случаю празднования Дня единения Беларуси и России. Оба лидера отметили необходимость и далее расширять взаимовыгодное сотрудничество.

# Союзное государство # Владимир Амарин # Фотофакт

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