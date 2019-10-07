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Более 700 участников приехали на форум «Минский диалог»

07 октября 2019 11:52
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Новости Беларуси. Обеспечение мира и стабильности в регионе – национальный интерес Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 700 участников приехали на форум «Минский диалог»-1

Такое мнение прозвучало во время «Минского диалога». Форум по безопасности в Европе открылся 7 октября. В числе его участников – эксперты из Европы, США, Азии, Ближнего Востока. Всего – около 700 человек. Среди тем, которые будут обсуждены, – безопасность, основанная на сотрудничестве, контроль над вооружениями, политика США в Восточной Европе. Затронут и вопрос урегулирования конфликта на востоке Украины. Форум предусматривает и пленарные сессии высокого уровня.

Более 700 участников приехали на форум «Минский диалог»-4

Более 700 участников приехали на форум «Минский диалог»-6

Валерий Воронецкий, председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В мире верят в потенциал минской площадки как международного переговорного круглого стола для решения наиболее значимых проблем, которые существуют сегодня не только в нашем регионе, но и в целом в мире. Мы все взаимосвязаны.

Более 700 участников приехали на форум «Минский диалог»-9

Елена Коростелева, директор Центра глобальной Европы, университет Кента (Великобритания):
Очень важно таким образом инициировать диалог, чтобы все стороны как на правительственном уровне, так и на уровне экспертного сообщества, как впрочем представители практики и так далее от наших обществ, чтобы они могли все сложные моменты обсуждать. В то же время на базе каких-то исследований находить пути и выходы для кооперации и разрешения потенциальных и уже существующих конфликтов.

Более 700 участников приехали на форум «Минский диалог»-12

Сразу после официального открытия форума началась сессия официальных лиц, на которой ожидается участие действующих министров иностранных дел, где будет представлен взгляд отдельных государств на происходящие в Европе события.

# Международная политика # Валерий Воронецкий # Елена Коростелева # Фотофакт

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