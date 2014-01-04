Кто вошел в состав 9 территориальных избиркомов по выборам депутатов в местные советы в Минске?

Новости Беларуси. В Минске завершён очередной этап избирательной кампании по выборам депутатов в местные советы. 4 января в Мингорисполкоме утверждены составы 9 территориальных избирательных комиссий.

В их состав вошли в основном представители политических партий и общественных объединений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артем Цуран, начальник управления организационно-кадровой работы Мингорисполкома:

Поступило 189 материалов. Девять комиссий создано по количеству административных районов. В каждом планируется создать максимальное количество членов избирательных комиссий по 13 человек.