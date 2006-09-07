Сотрудники паспортно-визовой службы в Витебске объявили бой нелегалам. Каждую неделю они проводят рейд по местным рынкам, квартирам и домам.

:Для Шарма Умеш Кумара стены изолятора временного содержания - почти родные. Здесь он находится уже несколько месяцев. Причина - поддельный штамп о регистрации. При задержании объяснять что-либо отказался, говорит, некая фирма обманула.

Заместитель начальника управления по гражданству и миграции при УВД Витебского Облисполкома Сергей Лаптев сообщил, что "данный гражданин Индии был задержан за нарушение правил пребывания в стране, и в отношении его было принято решение депортации под конвоем. Но в ходе проверки было установлено, что в паспорте имеется поддельный штамп, как и у его товарища. Против них возбуждено уголовное дело". До окончания следствия Шарма Умеш Кумара будет находиться в ИВС, а меру наказания решит суд.

В лучшем случае незаконно проживающих в стране граждан ждет депортация. А по недавно принятому закону может быть организован арест сроком до трех месяцев или лишение свободы от одного до трех лет. Перед судом будут отвечать и люди, приютившие их в своих квартирах. Так что, стоит лишний раз подумать, что дороже: душевный покой или такой "нелегальный" приработок.