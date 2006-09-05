Эксперты СНГ обсуждают вопросы предоставления льгот на почтовые тарифы для библиотечных отправлений

5 августа в Минске в Исполкоме СНГ собрались представители национальных библиотек стран Содружества. Межбиблиотечный абонемент и доставка документов - важнейшее средство в создании единого информационного пространства стран СНГ.Соглашения о свободном доступе и порядке обмена открытой научно-технической информации и создании системы межбиблиотечного абонемента стран Содружества подписаны государствами СНГ еще в 1998 и 1999 годах. Документы должны были способствовать развитию научного, высокотехнологического и культурного потенциала государств Содружества. Однако высокая стоимость почтовых тарифов для библиотечных отправлений затормозила эффективное функционирование единого информационного пространства. Для решения этой проблемы и разработан нынешний проект Соглашения о льготных почтовых тарифах для библиотечных отправлений в странах СНГ.