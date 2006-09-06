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В столице пройдет сессия Международной ассоциации крупных городов

06 сентября 2006 11:46
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Ассоциация крупных городов Украины, Беларуси и России образовалась в 1999 году. Сейчас в объединение состоит из 59 городов девяти стран мира. Вместе с празднованием Дня города 10-я сессия Международной ассоциации крупных городов пройдет в Минске. Свое участие в минских мероприятиях подтвердили 43 участника. Председательствовать на 10-ой сессии МАГа будет мэр Москвы Юрий Лужков. Главный вопрос, который планируют обсудить участники сессии - развитие инновационных технологий, способствующих улучшению качества жизни в крупных городах.

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