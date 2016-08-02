Без квалифицированных научных кадров развитие страны невозможно – Александр Лукашенко на встрече с председателем ВАК

Новости Беларуси. Инновационное развитие страны невозможно без поддержки науки и профессиональных кадров. Александр Лукашенко 2 августа принял с докладом председателя Высшей аттестационной комиссии.

Президент поинтересовался, на чём сегодня строится работа этой структуры, как выполняются задачи, поставленные на V Всебелорусском народном собрании. Отдельно Президент остановился на необходимости привлечения в науку молодых специалистов. Что стало итогом разговора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, под микроскопом пытливых ученых, и рождаются все великие открытия. Его ноу-хау наверняка впереди. Молодой биолог, выпускник БГУ Кирилл Кудин в родном вузе остался. Здесь преподает, а также вместе с коллегами разрабатывает медпрепараты для животных.

Инновационную продукцию внедрили в производство и даже успешно экспортируют. Идей у молодого ученого много. Кажется – изобретай на здоровье. Только полет научной мысли порой тормозят реалии.

Кирилл Кудин, научный сотрудник биологического факультета БГУ:

Хотелось бы больше доверия, поскольку зачастую приходится свою работу, план исследований и финансирование планировать на несколько лет вперёд. А работа учёного сопряжена с риском и неопределённостью, и мы не всегда знаем, какой результат получим завтра. Такой ли он будет, как мы запланировали.

По логике, получение той или иной научной степени можно сравнить со спортивным достижением. Там – новый рекорд – медаль. Здесь новое знание – новое научзвание. Разве что новоиспеченного кандидата наук или доктора по телевизору не покажут.

Об эффективности элиты белорусской науки Александр Лукашенко говорил 2 августа с председателем Высшей аттестационной комиссии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы избрали революционный путь развития нашей страны, нашей экономики. Да вообще – нашей страны. Естественно, без научного сопровождения (а научное сопровождение – это кадры), без образованных, высококвалифицированных, подготовленных кадров это невозможно.

И как раз в эпицентре этой работы становится наша Высшая аттестационная комиссия – ВАК. Как дела у нас вообще обстоят в этом секторе, что у нас делается в этом направлении?

Геннадий Пальчик, председатель Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь:

Хотел бы доложить вам, что недавно состоялась встреча руководителей Высших аттестационных комиссий стран СНГ в Москве. И наш подход, подход организации государственной аттестации научных работников высшей квалификации, оценён как, наверное, самый оптимальный, как независимый, профессиональный, потому что, как вы знаете, в ряде стран попробовали сделать немножко другие механизмы. И, честно говоря, и среди ученых качества, требования к работам вызывают большие сомнения.

Статистики, сколько диссертаций вносит реальный вклад в науку, производство и экономику, пока нет. Но в 2015 году активнее всего боролись за ученые степени специалисты Минобразования. Ученые мужи из Академии наук только на втором месте.

Минздрав, вполне оправдано, на третьем. Достижения отечественной медицины хорошо известны и за границей. Иностранцы, даже в статусе ВИП, приезжают к нам, когда врачи Америки или Европы разводят руками. Аграрии в списке научной элиты только на пятом.

В Беларуси сейчас почти 2500 докторов наук. Их средний возраст 67 лет. Президент интересуется, как поддерживают шаги молодежи в науке.

Геннадий Пальчик, председатель Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь:

В рамках Специального фонда Президента по поддержке молодых учёных ежегодно выделяются стипендии. И я докладывал главе государства о том, что это не просто стипендия. Молодые учёные параллельно, в соответствии с указом, имеют возможность получить льготный кредит на строительство жилья. Такая социальная поддержка молодёжи – это без степени до 30 лет и кандидаты наук до 35 лет, является системной и результативной и будет дальше развиваться.

Взять курс на омоложение научных кадров – приоритет. Говорят, один вложенный в науку рубль приносит несколько. Ну а как освоить науку богатеть? Энтузиасты недавно подсчитали, что, например, американская корпорация, знаменитая своими высокотехнологичными мобильными девайсами, зарабатывает каждую секунду около 10 тысяч долларов.

А специалисты указывают на портфель таких компаний. Ежегодно он пополняется тысячами новых патентов. Инновации здесь буквально поставлены на поток. Это гонка новейших технологий.

В ближайшее время в правительстве рассмотрят подготовленный пакет предложений по совершенствованию системы подготовки и аттестации научных работников высшей квалификации.