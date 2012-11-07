В Минске открыли общежитие БГУИР, скоро откроют еще одно у иняза, а потом еще два

Новости Минска. Детская поликлиника, студенческое общежитие и центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации открылись сегодня в Минске. Учреждение здравоохранения будет обслуживать около 10 тысяч юных пациентов. А в новом центре созданы все условия для обучения и реабилитации детей с особенностями развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новоселье празднуют почти тысяча студентов БГУИРа. Блок больше смахивает на двушку в новостройке: комнаты полностью укомплектованы мебелью, на кухне - плита, холодильник, в ванной - современная сантехника. За пределами студенческих апартаментов, но в пределах корпуса - тренажерный зал, собственная прачечная, комнаты отдыха на каждом этаже.

Заселяться студенты планируют уже первого декабря.

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:

В ближайшее время будет открыто еще общежитие Лингвистического университета совсем рядом. В следующем году будет еще два общежития.

С этого момента началась новая глава в истории второй детской поликлиники. Учреждение, основанное в конце двадцатых прошлого века, в последние годы жило на два здания. Теперь в трехэтажном корпусе сконцентрировано все. По последнему слову техники и по первому классу здесь будут обслуживать около 10 тысяч мальчиков и девочек. Поликлиника рассчитана на более чем три сотни посещений за смену. Современная диагностика, узкие специалисты, уникальные процедуры. Одним словом, новые возможности как бонус.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Сегодня еще более чем на 15 объектах здравоохранения города Минска ведутся работы по реконструкции и капитальному ремонту. В стадии строительства находится 3 новых объекта здравоохранения.

На новом месте в привычный ритм поликлиника будет вливаться постепенно. Но уже завтра первых пациентов ожидают в педиатрическом отделении и доврачебном кабинете.

При реконструкции этого здания учитывали все нюансы. За год занятия в центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации проходят около полутора сотен детей с особенностями психофизического развития. Сейчас здесь работает бассейн, оздоровительная ванна. Есть компьютерный класс и музыкальный зал. Все здание оснащено элементами безбарьерной среды, даже на лестничных пролетах установлены специальные подъемники.

Марина Майстрова, директор ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Центрального района Минска»:

Там образом мы расширяем возможности этих детей, которые могут более свободно передвигаться по всему зданию центра.