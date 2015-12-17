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Белорусские товары отправятся покорять Сибирь и другие дальние регионы Российской Федерации

17 декабря 2015 13:36
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Новости Беларуси. Покорять неизведанные рынки. Продвижением белорусских товаров в отдаленные регионы России займется специальный дистрибьюторский центр, созданный в Новосибирске. Там же расположен логистический склад, откуда товары будут распределяться по четырем крупным регионам. Кроме того, центр берет на себя ответственность за проверку партнеров, правую сторону сотрудничества, риски взаиморасчетов. Они будут вестись преимущественно в национальных валютах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Ольшевский, генеральный директор Евразийского Агентства Международного Сотрудничества, член Российско-Белорусского Делового Совета:
В первую очередь это российский рубль и белорусский рубль. Все-таки две основных валюты. И, в общем-то, тенденция к тому, что они будут где-то даже в паритете, то есть может быть 60% — российский, 40%  белорусский. Такая вероятность есть. Но уход от доллара практически полный.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Россия # Александр Ольшевский

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