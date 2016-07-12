Прямой эфир

«Избирательная кампания идёт в с соответствии с законодательством Республики Беларусь» – Сергей Лебедев

12 июля 2016 10:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Избирательная парламентская кампания в Беларуси проходит организованно и в соответствии с национальным законодательством. Об этом заявил председатель исполнительного комитета Содружества Независимых Государств.

В Минске проходит Совет постоянных и полномочных представителей стран СНГ. В Беларуси уже аккредитовано 25 наблюдателей из стран Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета Исполнительный секретарь СНГ:
По мере продвижения к дате выборов мы, естественно, активизируем свою деятельность и увеличим количество наблюдателей. В частности, количество долгосрочных наблюдателей мы планируем довести до 44, а краткосрочных – более 300 человек, как мы рассчитываем, приедут в Республику Беларусь. На данный момент мы оцениваем кампанию как спокойную, идущую в с соответствии с законодательством Республики Беларусь.

# Выборы-2019 # Сергей Лебедев

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко назначил новых послов в Китае и Грузии
12 июля 2016 10:47

Александр Лукашенко назначил новых послов в Китае и Грузии

Ликвидация последствий Brexit: цены на нефть стабилизировались
12 июля 2016 09:05

Ликвидация последствий Brexit: цены на нефть стабилизировались

12 июля открывается белоруско-словацкий предпринимательский форум в Витебске
12 июля 2016 07:47

12 июля открывается белоруско-словацкий предпринимательский форум в Витебске