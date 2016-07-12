«Избирательная кампания идёт в с соответствии с законодательством Республики Беларусь» – Сергей Лебедев

Новости Беларуси. Избирательная парламентская кампания в Беларуси проходит организованно и в соответствии с национальным законодательством. Об этом заявил председатель исполнительного комитета Содружества Независимых Государств.

В Минске проходит Совет постоянных и полномочных представителей стран СНГ. В Беларуси уже аккредитовано 25 наблюдателей из стран Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ:

По мере продвижения к дате выборов мы, естественно, активизируем свою деятельность и увеличим количество наблюдателей. В частности, количество долгосрочных наблюдателей мы планируем довести до 44, а краткосрочных – более 300 человек, как мы рассчитываем, приедут в Республику Беларусь. На данный момент мы оцениваем кампанию как спокойную, идущую в с соответствии с законодательством Республики Беларусь.