Прямой эфир

Ликвидация последствий Brexit: цены на нефть стабилизировались

12 июля 2016 09:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Евросоюза. Нефтяные цены вновь пошли в рост, а биржевые индексы прекратили затяжное падение. По крайней мере, в Азии.

Последствия Брексита удалось преодолеть довольно быстро. Последнее время эволюция курсов акций и цен на главные из природных ресурсов определялась тревогой, которую внушало экономическое положение Единой Европы и Японии.

Теперь эти опасения несколько ослабли. А крупнейшие из азиатских глобальных игроков обнаружили готовность потреблять нефть в прежних и даже растущих объемах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Brexit

Другие новости рубрики

Все новости
12 июля открывается белоруско-словацкий предпринимательский форум в Витебске
12 июля 2016 07:47

12 июля открывается белоруско-словацкий предпринимательский форум в Витебске

Премии СНГ вручат 12 июля в Минске
12 июля 2016 07:36

Премии СНГ вручат 12 июля в Минске

Беларусь выступит на Генассамблее ООН с поддержкой традиционной семьи
12 июля 2016 07:23

Беларусь выступит на Генассамблее ООН с поддержкой традиционной семьи