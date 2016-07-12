Ликвидация последствий Brexit: цены на нефть стабилизировались

Новости Евросоюза. Нефтяные цены вновь пошли в рост, а биржевые индексы прекратили затяжное падение. По крайней мере, в Азии.

Последствия Брексита удалось преодолеть довольно быстро. Последнее время эволюция курсов акций и цен на главные из природных ресурсов определялась тревогой, которую внушало экономическое положение Единой Европы и Японии.

Теперь эти опасения несколько ослабли. А крупнейшие из азиатских глобальных игроков обнаружили готовность потреблять нефть в прежних и даже растущих объемах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.