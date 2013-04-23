На полигоне под Брестом встретились белорусские и российские десантники

Новости Беларуси. Масштабные военные учения развернулись под Брестом. 23 апреля - самый зрелищный день. На полигоне встретились белорусские и российские десантники.

Белорусские и российские военные отбивают удары условного противника.

Второй день выдался по-настоящему жарким. Зрелищное десантирование, как способ блокирования врага, а затем, чтобы колонна смогла выйти на свой рубеж, преодоление водной преграды.

Глубину около трёх метров десятитонный бронетранспортёр преодолевает без проблем. Для водителя этой машины такие манёвры не просто отработка навыков, но и возможность оценить свои способности.

Фёдор Свирид, старший водитель разведывательного взвода 38-й гвардейской отдельной мобильной бригады Бреста:

Когда БТР погружается в воду, испытываю адреналин. Сердце бьётся. Плывёшь, надеешься на свою машину, чтоб нигде не заглохла, не сломалось ничего. Так и преодолеваем препятствия.

На нынешних белорусско-российских учениях задействованы около девятисот военнослужащих, десятки единиц бронетанковой техники и около сотни автомобилей.

Дмитрий Пташник, командир 38-й гвардейской отдельной мобильной бригады Бреста:

Здесь, конечно, привязываемся к временным показателям, чтобы, если, не дай бог, конечно, но в реальном бою мы могли практически выполнить задачу. Задача ставиться командиру батальона. А он принимает решение.

Незнакомая местность для парашютно-десантного взвода из Псковской области — не помеха. С заданием справляются.

Сергей Ерёмин, начальник отделения боевой подготовки 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил Российской Федерации:

Для дружественных двух народов общие взаимодействия, выполняя единую задачу, я считаю, что это на благо обоих государств и обязательно должно взаимодействовать даже на таком уровне, как взвод и батальон.

Оценить силы противника сегодня позволяют беспилотники. Максимальная высота, на которую беспилотник способен подняться в воздух, — три тысячи метров. Центр управления «полётом» - в специальном штабе. В режиме реального времени такая мини-авиация помогает видеть даже в сумерках, делать видео- и фотосъёмку стратегических объектов противника.

Денис Барушко, старший техник группы подготовки применения беспилотных авиационных комплексов:

Разведчикам это более актуально, чтобы не бегать на 10-15 км. Можно просто его запустить, посмотреть, оценить обстановку. И всё будет ясно, всё видно: где, что и как.

Тактические учения на брестском полигоне продолжатся завтра. В плане - боевые стрельбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.