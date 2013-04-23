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Александр Лукашенко освободил от должности председателя Житковичского райисполкома

23 апреля 2013 17:56
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Новости Беларуси. Глава государства принял кадровое решение об освобождении от занимаемой должности председателя Житковичского райисполкома. Николай Какора уволен за грубое нарушение должностных обязанностей и совершение проступка, который не совместимого с нахождением на государственной    службе.  

В частности, по информации МВД, Какорой совершены противоправные действия, в результате которых был причинен ущерб Житковичскому райисполкому и в особо крупном размере – «Белгосстраху».

Материалы проверки МВД переданы в Следственный комитет для принятия решения в соответствии с уголовным законодательством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Государственная политика # Следственный комитет Беларуси

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