Александр Лукашенко освободил от должности председателя Житковичского райисполкома

Новости Беларуси. Глава государства принял кадровое решение об освобождении от занимаемой должности председателя Житковичского райисполкома. Николай Какора уволен за грубое нарушение должностных обязанностей и совершение проступка, который не совместимого с нахождением на государственной службе.

В частности, по информации МВД, Какорой совершены противоправные действия, в результате которых был причинен ущерб Житковичскому райисполкому и в особо крупном размере – «Белгосстраху».

Материалы проверки МВД переданы в Следственный комитет для принятия решения в соответствии с уголовным законодательством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.