Новости Беларуси. Беларусь занимает активную позицию по противодействию торговле людьми. Об этом 30 июля заявили на международном семинаре, который проходит в Минске.

Дата его проведения выбрана не случайно. 30 июля – Всемирный день борьбы с торговлей людьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столицу нашей страны приехали представители более десятка государств и международных организаций, которые входят в Группу друзей ООН. Она была создана именно по инициативе Беларуси.

Реджинальд Горжон Хук, независимый эксперт по вопросам безопасности детей (Великобритания):

Географическое положение Беларуси во многом ставит ее в эпицентр многих тенденций, связанных с противодействием торговли людьми. Хотел бы отметить большие усилия, которые предпринимает Беларусь и Правительство вашей страны в борьбе с этой проблемой. Без организации такого форума, который проходит в Минске, мы не смогли бы привлечь внимание к этой проблеме такого большого количества стран. У нас всех была уникальная возможность обменяться опытом, передовыми технологиями по разработке законодательства и решения проблем особо уязвимых групп, к примеру, детей.

В настоящее время в Нью-Йорке обсуждается повестка предстоящего саммита ООН, который пройдет в сентябре. Белорусская сторона выступает за детальное обсуждение вопроса международного трафикинга и включение этого пункта в итоговый документ.

Кстати, по инициативе Беларуси в ООН приняты несколько комплексных резолюции по борьбе с торговлей людьми. В 2014 наша страна поддержала соответствующую Конвенцию Совета Европы. Для Беларуси сделали исключение. Присоединиться к документу могли только страны-участники Совета Европы.