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«Беларусь внесла очень много инициатив в нашу организацию»: саммит глав правительств стран ЦЕИ пройдет в Минске 12 декабря

12 декабря 2017 06:32
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Новости Беларуси. Новые возможности сотрудничества. Саммит глав правительств стран Центрально-Европейской инициативы пройдет 12 декабря в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основная цель встречи – развитие интеграционных процессов в Европе, укрепление экономического взаимодействия, а также совместное противостояние новым вызовам и угрозам.

Тем временем, участники Центрально-Европейской инициативы позитивно оценивают итоги председательства Беларуси в организации. Особо отмечается наша активная позиция: страна участвует в региональном проекте по поддержке малого и среднего бизнеса.

«Беларусь внесла очень много инициатив в нашу организацию»: саммит глав правительств стран ЦЕИ пройдет в Минске 12 декабря-1

Евгений Прейгерман, политолог:
Год председательства Беларуси стал для организации новым драйвером. До 2017 года Центрально-Европейская инициатива постепенно угасала. И вот этот год председательства Беларуси показал, что есть огромное множество новых тем, которые могут обсуждаться и, что самое важное, решаться в рамках этой организации.

«Беларусь внесла очень много инициатив в нашу организацию»: саммит глав правительств стран ЦЕИ пройдет в Минске 12 декабря-4

Маргот Клестиль-Леффлер, заместитель генерального секретаря центрально-европейской инициативы:
Беларусь внесла очень много инициатив в нашу организацию. Это научные, технологические проекты. К тому же, вы занимаете выгодное место в проекте Китая «Экономический пояс шелкового пути». И значительно приблизили нас к нему. Мы благодарны. Вы сделали потрясающую работу.

Напомним, Центрально-Европейская инициатива – это объединение, призванное содействовать устойчивым связям между Западной, Восточной и Центральной Европой. В его состав входит 18 государств.

# Фотофакт # Евгений Прейгерман # Маргот Клестиль-Леффлер # ЦЕИ

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