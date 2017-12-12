«Беларусь внесла очень много инициатив в нашу организацию»: саммит глав правительств стран ЦЕИ пройдет в Минске 12 декабря

Тем временем, участники Центрально-Европейской инициативы позитивно оценивают итоги председательства Беларуси в организации. Особо отмечается наша активная позиция: страна участвует в региональном проекте по поддержке малого и среднего бизнеса.

Основная цель встречи – развитие интеграционных процессов в Европе, укрепление экономического взаимодействия, а также совместное противостояние новым вызовам и угрозам.

Евгений Прейгерман, политолог: Год председательства Беларуси стал для организации новым драйвером. До 2017 года Центрально-Европейская инициатива постепенно угасала. И вот этот год председательства Беларуси показал, что есть огромное множество новых тем, которые могут обсуждаться и, что самое важное, решаться в рамках этой организации.

Маргот Клестиль-Леффлер, заместитель генерального секретаря центрально-европейской инициативы:

Беларусь внесла очень много инициатив в нашу организацию. Это научные, технологические проекты. К тому же, вы занимаете выгодное место в проекте Китая «Экономический пояс шелкового пути». И значительно приблизили нас к нему. Мы благодарны. Вы сделали потрясающую работу.

Напомним, Центрально-Европейская инициатива – это объединение, призванное содействовать устойчивым связям между Западной, Восточной и Центральной Европой. В его состав входит 18 государств.