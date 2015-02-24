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Беларусь рассматривает ОАЭ в качестве приоритетного экономического партнера на Ближнем Востоке

24 февраля 2015 09:51
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Новости Беларуси. Беларусь рассматривает Объединенные Арабские Эмираты в качестве приоритетного экономического партнера на Ближнем Востоке. Об этом заявил 24 февраля премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече с министром экономики ОАЭ.

Глава Правительства подчеркнул, что наша страна готова сделать все, чтобы бизнес этой арабской страны мог комфортно работать в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
Мы знаем о ваших очень высоких объемах внешнеторгового оборота и смею вас заверить — нам есть, что предложить вашей стране из того, что производится в Республике Беларусь. Это широкая гамма товаров в машиностроении, нефтехимии, медицинской индустрии, пищевой промышленности — все это может быть потенциально востребовано в ОАЭ.

Султан Бен Саид Аль-Мансури, министр экономики Объединенных Арабских Эмиратов:
Сегодня наше экономическое сотрудничество, в частности, товарооборот, не отвечает тому высокому уровню, которое наблюдается в политических отношениях. Но, к счастью, можно констатировать, что в последние 3 года идет активизация экономического и инвестиционного взаимодействия между нашими государствами.

Объединенные Арабские Эмираты являются основным партнером Беларуси среди государств Персидского залива.

По итогам 2014 года объем экспорта составил 60 миллионов долларов. А размер эмиратских инвестиций в экономику нашей страны достиг почти 100. В Беларуси зарегистрировано 15 организаций с участием капитала ОАЭ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Беларусь-ОАЭ # Андрей Кобяков # Султан Бен Саид Аль-Мансури

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