Прямой эфир

Великобритания нанесла первые авиаудары по позициям террористической группировки «Исламское государство» в Сирии

03 декабря 2015 07:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Великобритания нанесла первые авиаудары по позициям террористической группировки «Исламское государство» в Сирии. Были задействованы четыре самолета Tornado. Истребители уже вернулись обратно на военную базу. Ночью 3 декабря британский парламент разрешил королевским ВВС присоединиться к действиям западной коалиции. Дебаты по данному вопросу продолжались 10 часов. Ранее с такой инициативой выступил премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон.

Отметим, что с сентября 2014 года Великобритания участвовала лишь в операциях, проводимых против группировки «Исламское государство» на территории Ирака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Война в Сирии

Другие новости рубрики

Все новости
Социолог, доктор философских наук Жан Тощенко в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым
02 декабря 2015 18:11

Социолог, доктор философских наук Жан Тощенко в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым

Великобритания не намерена проводить наземную операцию в Сирии — премьер-министр Королевства
02 декабря 2015 18:11

Великобритания не намерена проводить наземную операцию в Сирии — премьер-министр Королевства

Во Франции болельщикам иностранных команд запрещено присутствовать во время игр на стадионах страны
02 декабря 2015 18:07

Во Франции болельщикам иностранных команд запрещено присутствовать во время игр на стадионах страны