Новости Великобритании. Великобритания нанесла первые авиаудары по позициям террористической группировки «Исламское государство» в Сирии. Были задействованы четыре самолета Tornado. Истребители уже вернулись обратно на военную базу. Ночью 3 декабря британский парламент разрешил королевским ВВС присоединиться к действиям западной коалиции. Дебаты по данному вопросу продолжались 10 часов. Ранее с такой инициативой выступил премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон.

Отметим, что с сентября 2014 года Великобритания участвовала лишь в операциях, проводимых против группировки «Исламское государство» на территории Ирака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.