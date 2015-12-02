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Великобритания не намерена проводить наземную операцию в Сирии — премьер-министр Королевства

02 декабря 2015 18:11
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Новости Великобритании. 2 декабря стало еще одним днём борьбы с терроризмом в Европе. На этот раз  полиция Великобритании арестовала четырех человек. Сейчас по семи адресам в городе Лутоне проводятся обыски. Отмечается, что задержания не связаны с терактами, произошедшими в Париже 13 ноября.

Тем временем несколько тысяч человек приняли участие в акции протеста в Лондоне накануне парламентского голосования по вопросу нанесения авиаударов по террористической группировке «ИГИЛ». Сейчас британский парламент продолжает заседание по этому вопросу. Перед началом дискуссии премьер-министр Королевства, заявил, что Великобритания не намерена проводить наземную операцию в Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Теракт в Великобритании

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