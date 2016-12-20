Беларусь и Малазия планируют развивать отношения с наибольшей активностью

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Минская область планирует развивать сотрудничество с малайзийском штатом Сабах.

Председатель Миноблисполкома Семен Шапиро встретился со спикером Палаты представителей парламента Малайзии.

Стороны отметили, что отношения во всех сферах между Беларусью и Малайзией должны развиваться более активно, в том числе и между регионами.

Гостям рассказали об экономических и торговые возможности Минской области.

В планах углубления сотрудничества – в области сельского хозяйства, машиносооружении, образования и туризме, сообщили в программе «Минщина на СТВ.

Ольга Гаврук, начальник управления внешнеэкономических связей Комитета экономики Миноблисполкома:

Рсновная позиция белорусского экспорта в Малазию – это калийные удобрения, которых поставлено в текущем периоде на 84 миллиона долларов из имеющихся 86 миллионав долларов экспорта. В ходе визита будут прорабатываться вопросы о расширении номенклатуры экспорта белорусских товаров в Малазию, потомцу что, как нам известно, эта страна нуждается в поставках сельско-хозяйственной техники, широкого круга товаров, которыми богата наша Руспублика Беларусь.