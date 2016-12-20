В Тбилиси 20 декабря открывается посольство Беларуси

Новости Беларуси. 20 декабря откроется посольство Беларуси в Грузии. В торжественной церемонии примет участие глава МИД нашей страны.
Владимир Макей находится в Тбилиси. Утром он провёл переговоры со своим грузинским коллегой.
Также запланированы встречи с президентом и Председателем парламента. Стороны планируют обсудить весь спектр двусторонних отношений, в том числе вопросы политического и торгово-экономического взаимодействия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь пойдет о наращивании экспорта и сотрудничестве по линии международных организаций.