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Беларусь и Иран подписали меморандум о взаимодействии групп дружбы

07 сентября 2018 13:45
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Новости Беларуси. 7 сентября парламентарии Беларуси и Ирана подписали меморандум о взаимодействии групп дружбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко хочет довести товарооборот с Ираном до 1 миллиарда долларов

Беларусь и Иран подписали меморандум о взаимодействии групп дружбы-1

Останавливаться на этом стороны не намерены, призывают активнее работать над созданием дорожной карты. Встреча представителей Национального собрания и делегации из Ирана состоялась в Национальной библиотеке.

Беларусь и Иран подписали меморандум о взаимодействии групп дружбы-4

Спикеры белорусского парламента уверены, что плодотворным будет сотрудничество в транспортно-логистической сфере. Среди перспективных также назвали гуманитарные проекты, медицину и образование.

# Беларусь-Иран # Фотофакт

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