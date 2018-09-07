Беларусь и Иран подписали меморандум о взаимодействии групп дружбы

Новости Беларуси. 7 сентября парламентарии Беларуси и Ирана подписали меморандум о взаимодействии групп дружбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко хочет довести товарооборот с Ираном до 1 миллиарда долларов
Новости Беларуси. 7 сентября парламентарии Беларуси и Ирана подписали меморандум о взаимодействии групп дружбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко хочет довести товарооборот с Ираном до 1 миллиарда долларов
Останавливаться на этом стороны не намерены, призывают активнее работать над созданием дорожной карты. Встреча представителей Национального собрания и делегации из Ирана состоялась в Национальной библиотеке.
Спикеры белорусского парламента уверены, что плодотворным будет сотрудничество в транспортно-логистической сфере. Среди перспективных также назвали гуманитарные проекты, медицину и образование.