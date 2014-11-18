Новости Грузии. В Грузии появится тренировочный центр НАТО. Об этом в Брюсселе сообщили Генеральный секретарь организации и премьер-министр Грузии. По словам главы НАТО, на саммите в Уэльсе республика получила специальный пакет действий. Согласно ему, в стране должен быть сформирован совместный с НАТО учебный центр. Конкретные решения по его созданию примут в феврале 2015 года на министерской встрече государств-участников альянса.

В свою очередь, премьер Грузии пообещал, что страна и дальше будет участвовать в операциях НАТО. В частности, грузинские военные уже задействованы в новой учебно-тренировочной операции «Решительная поддержка», к которой НАТО приступает в Афганистане с 1 января 2015, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.