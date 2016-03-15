Беларусь 15 марта отмечает День Конституции

Новости Беларуси. Прочная основа суверенного государства. Беларусь отмечает День Конституции. Именно 15 марта в 1994 году Парламент принял первый в истории, тогда еще совсем молодого государства, главный закон. Документ сосредоточил в себе богатый исторический опыт и четко определил приоритеты национального развития. Поэтому значение этого праздника близко и понятно каждому гражданину нашей страны.

С Днем Конституции соотечественников поздравил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Уважение к своим символам государственности – это важнейший показатель патриотизма, гражданственности и политической культуры народа. Именно Основной Закон служит главной правовой опорой нашей независимой и суверенной страны. Безусловно, наша общая цель – воплощать на практике заложенные в высшем Законе ценности. Это особенно важно для воспитания молодого поколения в духе любви к Отечеству и верности своей родной земле», – говорится в поздравлении. Также глава государства пожелал всем мира, добра, крепкого здоровья и благополучия.