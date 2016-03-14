За что платим? Президент потребовал, чтобы тарифы за ЖКУ были понятными

Новости Беларуси. Коммунальные платежи сделать объективными, а тарифы – понятными. Александр Лукашенко потребовал указывать в жировках реальную стоимость услуг, чтобы белорусы знали, за что платят. В конце февраля глава государства поручил детально пересмотреть тарифы и предложить новую калькуляцию коммунальных услуг. И сегодня Президенту представили проект указа по тарифной политике. Требование Президента - все коммунальные платежи должны быть прозрачными и понятными для населения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Человеку приносят эту ведомость – жировку, как в народе ее называют. Он посмотрел – какая там цена!.. Да и там эта жировка – черт ногу сломает, не каждый экономист разберется. То есть надо сделать так, чтобы люди видели цену услуги, объем у них есть. Если хотят точно, значит, должны стоять счетчики на воду, на газ, на тепло. Все счетчики сейчас есть. Нет счетчиков – другая методика, но цена этой услуги, тариф должен быть реальным. Самое главное для нас было не понизить тарифы, как это везде в средствах массовой информации сейчас подается. Вот Президент там накрутил, навертел всем, сейчас будем понижать тарифы. Да, где надо мы понизим и понизили тарифы. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, чтобы выработать тарифы объективные, тарифы, которые будет знать все население, и утвердить их у Президента.

Проверки обоснованности тарифов ЖКУ инициировал лично Александр Лукашенко. После январского подорожания «коммуналки» Президент поручил объективно проверить стоимость каждой услуги, а виновных в необоснованном повышении – наказать. 14 марта глава государства интересуется, как выполнены его поручения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Я хотел бы сегодня услышать, как выполнено мое поручение по наказанию тех, кто занимался приписками, кто химичил на этом, кто обижал людей и кто воровал деньги из бюджета таким образом. Я вам поручал: возбудить уголовные дела и наказать. В стране неприкасаемых нет. Каждый должен отвечать за свое.

Поднял глава государства и вопрос стопроцентной оплаты коммунальных платежей. Здесь с категоричными заявлениями торопиться чиновникам не стоит. Принципиальная позиция Президента: процент возмещения белорусами реальных затрат на услуги ЖКХ будет зависеть от общего благосостояния народа.

Александр Лукашенко:

Когда-то население будет платить 100% за услугу. Только не надо людям говорить, что это будет в 2018 году. Я такого не говорил. Это может быть и в 20-м, и в 25-м. Это будет зависеть от того, как люди будут жить. Хорошо – мы планируем где-то в 18-м году. Дай Бог, чтоб получилось. Но у людей должны быть деньги.

По поручению Президента итоги совещания будут широко озвучены в средствах массовой информации.