Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков направился с рабочим визитом в Татарстан

Новости Беларуси. Премьер-министр Беларуси направился с рабочим визитом в Татарстан. Там Андрей Кобяков проведет переговоры с руководством региона. Будут обсуждаться итоги и перспективы двустороннего взаимодействия. Запланировано посещение ряда предприятий.

В Татарстане работает торговый дом, представляющий интересы Минского тракторного завода. Его продукция в основе белорусского экспорта. Татарстан занимает по уровню товарооборота с нашей страной шестую позицию среди всех регионов России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.