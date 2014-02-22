Автономия Молдовы, Гагаузия, рвется в Таможенный союз. Кишинев против. Эксперт: Мы не хотим украинский сценарий

Украина уже много лет, как котел на костре: стоит политикам подбросить дровишек – и народ «закипает». В этот раз, напомним, причиной стали метания больших украинских политиков то в сторону Европы, то на Восток, к России. А поскольку Украина исторически, по настроениям, делится на Восточную и Западную, ни тот, ни другой вариант все равно всех бы не устроил.

Да и в соседней с Украиной Молдове похожая, ну, может быть, с натяжкой, но похожая ситуация. Часть жителей страны мечтает слиться в едином порыве с Евросоюзом или, по крайней мере, с Румынией. А вот Гагаузия – забытая и неприметная автономия в границах Молдовы – была бы не прочь войти в Таможенный союз. Совсем недавно, в феврале, в начале февраля, там провели референдум, на котором 98,5% проголосовало за сближение с Россией, Беларусью и Казахстаном. Официальный Кишинев, конечно же, плебисцит назвал самоуправством. Что думают в Гагаузии и почему жители автономии решили подать свой голос?

Проехав 1200 километров от Беларуси, мы, наконец, прибыли в пункт назначения. Это так нашумевшая в последнее время автономия Республики Молдова – Гагаузия. Мы как раз находимся на ее границе. Можно пересекать ее без таможни. И как будто попадешь в совершенно другое, новое государство. Здесь находятся два флага, один из которых – Республики Молдовы, второй – чисто гагаузский. И третьему не бывать. Не потому, что не любят троицу, просто курс «румынизации» и евроинтеграции, на который так в последнее время нацелен официальный Кишинев, для них параллелен. Но о политических и экономических предпочтениях чуть позже.

Гагаузы – тюркский народ христианского вероисповедания. Как самостоятельный этнос сформировался еще в XIII веке на Балканском полуострове. После русско-турецкой войны перекочевал на юг современной Молдовы. В 1994 году решением парламента Молдовы Гагаузия получила статус автономии, в состав которой вошло 32 населенных пункта, где проживает порядка 160 тысяч населения, больше 80% из которых считают себя гагаузами.

И здесь краткий исторический экскурс уместен. Ведь события наших дней развиваются не в разрез с прошлым. Не исключается и генетическая память.

Константин Келеш, директор конефермы в г. Чадыр-Лунге:

Человек пойдет туда, где ему лучше. Историю не надо ворошить.

Это единственная в Молдове ферма, где выращивают племенных лошадей. Сейчас она держится на плаву лишь на голом энтузиазме.

Константин Келеш, директор конефермы в г. Чадыр-Лунге:

Экономисты подсчитали, что одна лошадь в год экономит 1,5 тонны дизельного топлива.

Под ржание лошадей диалоги о животных переходят в беседу о политике.

Константин Келеш, директор конефермы в г. Чадыр-Лунге:

С народом надо считаться.

Мы как православный народ - нам ближе Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана. Это 100%.

Кто сват, а кто брат? Европейский или Таможенный союз? Тема внешнеполитического определения во всей Молдове на слуху. Политики и эксперты в предвкушении: 2014 год будет решающим в геополитической битве за Молдову.

Правящая элита официального Кишинева, которая уже несколько лет как сколотила альянс «За европейскую интеграцию», уверенно направляется на Запад. Явление «румынизации». Бухарест, кстати, не раз высказывался о том, что не признает молдовскую государственность.

Валентин Доментян, политолог (Молдова):

На официальном уровне четкая проевропейская программа действий. То есть часто повторяют о благах, о всевозможных прибылях, о всевозможных лучших условиях для населения и так далее. Идет зомбирование населения.

В конце 2013 года на саммите «Восточное партнерство» молдавские власти парафировали Соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Надавят на перо или нет – еще вопрос, но чернила уже заправляют. В конце года в республике намечаются парламентские выборы, и здесь гадания и привороты могут не оправдаться. Карты правящей коалиции уже путают. Народ предлагает политикам открытую дискуссию. Вызов бросила Гагаузия. В начале февраля здесь прошел референдум. И его уже окрестили референдумом раздора.

Михаил Формузал, Башкан АТО Гагаузия:

Мы решили пойти самым демократическим способом и узнать мнение населения. Поэтому провели консультативный референдум. Подавляющее большинство (более 98,5%) высказались за интеграцию в таможенное пространство.

Анна Харламенко, председатель общественной компании «Телерадио Гагаузии»:

Эйфории фактически не было, потому что мы прекрасно понимаем, что гагаузская автономия – это субъект Молдовы, часть Молдовы. И эти 5% населения, которые проживают на юге, не могут существенно влиять на решение всей страны. Но мы высказали свое мнение. Очень надеемся, что это мнение будет учитываться.

Председатель общественного телеканала автономии, а в прошлом председатель Народного собрания Анна Харламенко, говорит: день референдума выдался напряженным. Российских журналистов, приехавших освещать событие, едва ли не депортировали.

Валерий Яниогло, первый заместитель Башкана АТО Гагаузия:

Центр сегодня, заявляя о том, что все готовы к евроинтеграции, мягко говоря, не спросил население и высказал желаемое за действительное.

Официальный Кишинев считает референдум незаконным, так как «проведение внешнего курса страны не входит в компетенцию местных властей». Генеральная прокуратура возбудила против организаторов уголовные дела, а ЦИК республики отказался предоставить печати для голосования. Было заблокировано финансирование. В результате расходы на его проведение взял на себя российский бизнесмен.

Валентин Доментян, политолог (Молдова):

Нам не нужно то, что произошло на Украине. А то, что это очень возможно, это факт.

Пенсионерка приветливо приглашает в гости. Вместо ожидаемой мазанки нас проводят в современный коттедж. Как потом выясняется, здесь 12 комнат. По традиции дорогих гостей встречают в народных костюмах.

Активная бабуля живет с зятем и внучкой. Дочь уже 12 лет вынуждена вести кочевой образ жизни: ездит на заработки в Турцию, работает бэбиситером. Сама хозяйка всю жизнь одна поднимала на ноги детей, работала и в детском саду, и дояркой в колхозе. За нелегкий труд даже получила 3 медали. Сейчас вот благодарит детей, а то на ее пенсию и впроголодь не проживешь.

Мария Касан, жительница АТО Гагаузия:

50 долларов. Как на эту пенсию можно прожить? Вот, рядом дочка, замужем. Она в Турции. Муж уезжает то в Ленинград, то в Москву на заработки.

Мы хотим в Таможенный союз.

Большое хозяйство: и домашняя скотина, и огород помогают сэкономить на покупках в продуктовом.

Мария Касан, жительница АТО Гагаузия:

Этот хлеб я сама пекла в своей печке.

Пока хозяйка собирает на стол, к нему подтягиваются домочадцы. На повестке дня все та же тема, что и на злобу.

Иван Чакир, житель АТО Гагаузия:

Есть люди, что работают на своей земле. Им продукцию куда продавать? В Таможенном союзе им легче будет продавать. В Евросоюзе их задушат.

Сельское хозяйство для Гагаузии – основа экономики. Потому, как говорится, сезон год кормит.

Конечно, туманно-зимне-снежная картина портит все восприятия. Но, как утверждают, именно эти плантации длятся на сотни метров позади меня, но, тем не менее, именно этот виноградник сорта «Каберне» и «Мерло» является той самой валютой юга Молдовы – Гагаузии. Так вот, эта самая валюта сейчас оседает в банке, бутылке, а, может, и бочке как раз на винзаводе.

Кстати, в Гагаузии 7 заводов выпускают напиток богов.

Объемы поставок вина в Беларусь, оказывается, коммерческая тайна, но виноделы признаются, что внушительные. А вот если Молдова так повернута к Европе, то производители виноградного напитка экспорт в ту сторону сравнивают с головной болью.

Сергей Сары, маркетолог винзавода:

Для того, чтобы доказать и показать, что есть и другие производители, страны с традиционным виноделием, такие, как Молдова, и то, что Молдова тоже имеет хороший продукт, требуется много усилий, много времени, много вложений.

Сейчас на заводе тайм-аут. Все вино выброжено и отправлено на хранение. Линии по розливу включаются лишь когда наступает время отправки очередной партии. Вот и сейчас на складах ящики с бутылками для Казахстана.

А вот этот шампаньматериал закупорят белорусской пробкой.

Представитель агропромышленного комплекса АТО Гагаузия:

2 машины моются, обрабатываются. И сегодня будут отгружаться на Беларусь.

Возрождаются в Молдове и агропромышленные комплексы. Один из самых лучших как раз в Гагаузии. Ферма на 400 голов – как инкубатор. Отсюда телята разъезжаются по всей стране.

Михаил Купершмит, главный зоотехник агропромышленного комплекса АТО Гагаузия:

Телята сразу после отела помещаются в индивидуальный домик с выгульной площадкой. Эти домики мы в прошлом году завезли из Республики Беларусь, Витебской области.

Голландские телочки на гагаузской земле Беларусь считают своим домом.

Прогулка по гагаузкой ферме под гул белорусской техники продолжается.

Представитель агропромышленного комплекса АТО Гагаузия:

Меня поразило, как вы работаете быстро и организованно. У вас хозяйства целые. Мы топчемся на месте, потому что не знаем, куда сами идем.

Валерий Яниогло, первый заместитель Башкана АТО Гагаузия:

У нас сегодня около 400 долларов – 1 тысяча кубов газа, а в странах Таможенного союза – 180. Если дать нам по такой цене, наверное, мы тоже могли бы сделать какой-то скачок. Поэтому и это является неким аргументом, что нам в Таможенном союзе ближе, потому что Таможенный союз – это экономическое сотрудничество, экономическое сообщество. Здесь нет потери суверенитета.

Те, кто родом из СССР, несомненно, тоскуют по прекрасному далеку. И эта всеобщая ностальгия позволяет реально верить в тот самый ветер перемен.

Народ Гагаузии – это лишь 5% от всего населения Молдовы. Но своим громким «Мы» они заявили о себе и надеются быть услышанными.