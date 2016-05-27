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Апробирование основных тем предстоящей пятилетки: совместное заседание Совета Республики и Палаты представителей проходит в Минске

27 мая 2016 07:32
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Новости Беларуси. Правительство сегодня держит экзамен перед белорусскими парламентариями. В эти минуты в Овальном зале проходит совместное заседание Совета Республики и Палаты представителей.

В работе Национального собрания это обычная практика. Главная тема разговора – экономика. Подобный диалог исполнительной и законодательной власти – возможность повысить качество работы Правительства и Парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Валюшицкий, председатель постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Мы должны в преддверии Всебелорусского народного собрания сегодня услышать позицию Правительства по основным нашим экономическим направлениям. Я думаю, что это будет созвучно с тем докладом, который будет делать глава государства на Всебелорусском народном собрании. Поэтому сегодня, так скажем, своеобразное апробирование тех основных тем, которые мы будем реализовывать в предстоящей пятилетке.

# Парламент Беларуси # Виктор Валюшицкий

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