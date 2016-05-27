Политолог, доктор философии из Сербии Миша Джуркович в программе «Простые вопросы»

Господин, Джуркович, добрый вечер. Большое спасибо, что вы нашли время на эту встречу в рамках своего небольшого визита в Беларусь.

Миша Джуркович:

Спасибо вам за приглашение. Мне очень приятно с вами познакомиться. И я хочу поблагодарить за то, что пригласили меня поучаствовать в вашей программе.

Возможно, немногие в Беларуси знают, но ваша книга «Темные коридоры власти» наделала немало шума в последнее время. И дело не в том, что она идет в какой-то степени в разрез с основными трендами европейской политики, а по большому счету прямо указывает на то, что нынешние процессы европейские (от просто демократизации общества, или, как называют, перманентной революции, начиная с Восточной Европы до Северной Африки, до толерантного отношения к геям) – это спланированный процесс. Значит ли это, что вы подразумеваете теорию какого-то заговора или, допустим, что есть какие-то силы, которые ведут плановую работу? И если есть эта работа, какая у этой работы финальная цель, по вашему мнению?

Миша Джуркович:

Моей задачей было в рамках существующих политических теорий и политических философий разобраться все-таки в том, что называется транспорентными политическими властями, то есть фактами и факторами, которыми являются различные негосударственные организации, различные более мелкие организации, как, например, секты различные, религиозные организации, различные философские организации. Мафия и тайные службы, секретные службы, которые на самом деле в большей степени влияют на политическую систему, чем все то, о чем рассказывают на стандартных уроках политической философии и политологии.

Хорошо. Вы в Минске будете выступать с лекцией, которую можно назвать «кто и как создает новые нации в Европе» в рамках международной дискуссионной площадки «Народная дипломатия». Я понимаю, что вам эта тема особенно близка, исходя из истории бывшей Югославии. До того, как создавались такие государства, как Черногория и многие другие. Однако наверняка много параллелей можно провести и с бывшим Советским Союзом. Вы видите какую-то схожесть в ситуации, допустим, с Украиной и Россией, и с Беларусью и Россией? Вы так же в свою очередь хотели бы сказать или можете сказать, что в рамках Советского Союза есть примеры того, когда это искусственно созданные государственные образования?

Миша Джуркович:

Прежде всего хочу сказать, что я небольшой специалист в области постсоветского пространства. Однако то, что я вижу, это то, что вопрос Советского Союза – это вопрос прежде всего долгой попытки поиска национальной идентичности.

Если говорить об Украине, то, безусловно, трагический, но очень интересный для науки пример борьбы идентичности, национальных идентичностей на территории одной страны на протяжении 150 лет. Мы можем вспомнить данные о том, как австро-венгерский канцлер дал задание в 1843 году на основании львовского диалекта построить отдельный язык. Австро-Венгрия в то время играла огромную роль и имела огромное влияние как на Балканах, так и на бывшем постсоветском, соответственно, восточно-европейском пространстве. И уже здесь мы видим, как шла борьба идентичности различных направлений. С другой стороны, затем добавилась и советская идентичность на эту же территорию. И, таким образом, Украина сегодня – это пример борьбы различных национальных идентичностей. И борьба эта длится не одно десятилетие.

Эти процессы – это, скажем, естественные процессы, которые происходят в организме, в государствах, в политике, которые, в общем-то, носят такой процесс случайный или природный, или есть те, кому это выгодно, кто инспирирует их и создает, пытается на этом получить какую-то выгоду?

Миша Джуркович:

Здесь процессы смешанные. С одной стороны, можно сказать естественные государства, естественная национальная идентичность, которая образовалась с течением истории, безусловно, при поддержке различных правительственных организаций, при поддержке парламентов и правительств. Это с одной стороны. С другой стороны – то, что сегодня происходит в Европе, это попытка прежде всего со стороны Запада и со стороны США и, в частности, например, таких людей, как Соррес, который известен на вашей территории, создать некие искусственные, синтетические страны с синтетическими нациями и национальной идентичностью.

Вы знаете, я даже был в замешательстве, задавать ли вопрос, касающийся темы гомосексуализма, которую вы поднимали в своей книге, но я, собственно, не нашел ответ, потому что вы говорите: из-за этой попытки создать более толерантное отношение к гомосексуализму происходит большая популяризация, и совершенно очевидно, что когда возникает этот вопрос, в сербском обществе возникает напряжение. Я думаю, в нашем обществе, лишний раз задевая этот вопрос, возникает какое-то напряжение и противостояние в любой дискуссии. Большое или маленькое. Но тут вы приводите такую удивительную цитату из Хилари Клинтон, которая, когда была госсекретарем, выступая в Комитете по правам человека Организации Объединенных Наций, она сказала о том, что «мы будем защищать права гомосексуалистов по всему миру» . И дальше вы заключаете, что это вполне может быть, что когда-нибудь потребуется даже военная операция для того, чтобы защищать права в других странах. Это вы для красного словца так употребили или вы вполне допускаете, что такой поворот истории возможен?

Миша Джуркович:

На самом деле, я говорю абсолютно серьезно, ведь Хилари Клинтон очень серьезный человек, и человек, прихода которого к власти я лично очень боюсь, потому что время ее мандата может стать временем, когда США со своей армией сможет вторгаться в любое государство с военной операцией в случае, если данное государство по каким-либо причинам не поддерживает какие-либо идеи, возникающие в их окружении.

С одной стороны, я лично не имею ничего против гомосексуалистов, поскольку, во-первых, есть такой природный, естественный, биологический процесс. В любом виде, в любой популяции существует. Даже у животных в малом проценте существует такое явление и оно имеет место быть. И я не имею против них ничего до того момента, пока это их личное дело. Другое дело – это политический гомосексуализм. Это когда провал гомосексуалистов и вообще гомосексуализм как идея становится инструментом, который навязывается различным традиционным обществом для того, чтобы разрушить традиционной семьи и в конце концов повлиять на демографию, ведь это первостепенная цель.

Я с вами совершенно согласен, что в любом случае излишнее педалирование этого вопроса совершенно очевидно на сегодняшний момент вызывает напряжение. Также мне очень замечательным показался момент, о котором вы говорили, – феномен насилия детей над родителями. Тоже история, в общем-то, привнесенная из вне. Допустим, в сербское общество. Я думаю, что отчасти в нашем обществе это происходит, поскольку вы говорите о том, что программы, которые популяризируют конфликтные ситуации внутри семьи, многими начинают восприниматься как норма. Является ли это проблемой телевидения? Или это, скажем, действительно такой внешний общественный процесс или, скажем, политическая какая-то диверсия?

Миша Джуркович:

Безусловно, этот процесс так и происходит. Есть те люди, которым это выгодно. Они распространяют свой собственный список идей на другие страны. И, безусловно, это еще влияние на семью и попытка вмешательства государства в семейные дела, в конкретную семью. И прежде всего это идет в связи с вмешательством в процесс воспитания детей, когда дети становятся все менее послушными, становятся все менее управляемыми и воспитываемыми своими родителями. Соответственно, это процесс, когда фактически ребенок в случае, если ему что-то не нравится, обращается к государственному органу и фактически имеет право подать в суд и обвинять своих родителей в случае, если что-то его не устраивает. Фактически государственные органы имеют право лишить родителя родительских прав. И фактически это попытка построения анархической страны, анархического государства, где молодежь будет мало того, что невоспитанной и абсолютно дикой, но еще и гедонистически настроенной, то есть люди, которые будут уметь только потреблять и защищать свои права, но никаким образом не выполнять свои обязанности.

Если очень упростить, то философия ищет ответы на главные вопросы, в том числе откуда все началось и, возможно, чем все закончится. Если политическому философу задать такой вопрос, то, скажем, в самой далекой перспективе, говоря о тех вопросах, которые мы сегодня с вами поднимали, можно ли предположить с точки зрения очень глубокого, абстрактного, философского взгляда, что все нации сотрутся, что в том числе половая принадлежность станет как-то размыта, и мы будем говорить о фактически каком-то однородном обществе и однородном мире, не имеющем каких-то ярких этнических и половых принадлежностей?

Миша Джуркович:

Конечно, если сейчас говорить о процессе глобализации и о тех ценностях, которые нам навязывают, это фактически ценность одной конкретной личности, одного конкретного человека для самого себя, человека, который постоянно борется за свои права. С одной стороны. А с другой стороны мои сторонники и я говорим о том, что это не совсем верно, поскольку любой человек имеет потребность в том, чтобы относить себя к чему-то. Будь то семья, нация, этнос, государство, идентичность, идентификация и так далее. Таким образом, вот этот процесс разрушения этой принадлежности и ведет к разрушению национального и нации. Эти люди, которые сегодня диктуют правила, это люди, которую создали всякую виртуальную экономику и так далее, это те люди, которые все эти проблемы затем начинают решать за счет разрушения различных наций. Например, сегодняшняя ситуация с Европой – это то, о чем говорил Соррес, когда он продвигал идеи того, чтобы один миллион арабов ежегодно переселялся на территорию современной Европы. Фактически это те процессы, которые приводят потом сначала к региональным войнам, как война в Украине, как война на Ближнем Востоке, разрушают целые части континентов, арабский мир и так далее. Затем это все может привести к более глобальным войнам и фактически к противостоянию неких глобальных сил. Дело в том, что еще один процесс, который сегодня происходит, – это фактической окружение России с помощью стран НАТО. Это и известный «Минский щит» ПВО, который недавно открылся, это еще и различные установки ПВО в Польше. Я недавно был в Скандинавии, и там, я знаю, НАТО давит на традиционно нейтральные страны для того, чтобы и они вошли в НАТО. И так НАТО расширяется, тем более, что сейчас подготавливается почва для того, чтобы рано или поздно Украина и Грузия вошли в НАТО. И таким образом Россия со всех сторон будет окружена НАТО. Конечно, такие люди, как Соррес, Ротшильд, Рокфеллер, Хилари Клинтон не будут останавливаться на достигнутом, а расширять свое влияние для того, чтобы рано или поздно влиять именно на Россию. И фактически продолжать уничтожать славян, из которых именно Россия всегда была центром, на который пытались давить, центром, который всегда находился по ударом. Это то, что Гитлер называл «гранд нахостел».

Доктор Джуркович, не могу сказать, что вы очень радужные перспективы нарисовали, но в любом случае я вам должен сказать, что очень благодарен за этот разговор. Во всяком случае думаю, что вы идете в разрез со многими учеными из Европы и наверняка ощущаете давление в какой-то степени. Большое спасибо за ваше время, за ваш визит в Минск и за вашу интересную работу.

Миша Джуркович:

Мне очень приятно сегодня находиться здесь. И спасибо вам за приглашение. Я хочу пожелать вам прежде всего быть твердыми в своих убеждениях. И пожелать вам удачи, поскольку, безусловно, все то, о чем я сегодня говорил, будет распространятся на вашу страну, и, конечно же, ваша страна будет и под ударом, и под давлением различных этих сил. Я желаю вам остаться верными себе, твердыми и следовать свои идеалам и принципам, которые вы видите на своем пути.