Андрей Равков назначен министром обороны Республики Беларусь

Новости Беларуси. В Беларуси – новый министр обороны. Им стал генерал-майор Андрей Равков. Соответствующее решение принял Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы должны найти возможность, чтобы поблагодарить бывшего министра обороны за его службу, такую ответственную, бескорыстную службу на пользу нашей Беларуси. Человек немало сделал для нашей страны, для нашей Беларуси. Я это буду помнить как Президент всегда.

Мы всегда должны помнить, что омоложение - это процесс нормальный. исходя из этого принципа сделал ставку на более молодого и перспективного, как у нас говорят, человека. Когда человек приходит снизу (военная организация специфическая, там, конечно, трения могут быть какие-то), но если человек подготовленный, то его поймут и поддержат. Он министр, но ответственность за армию несете вы все. Все-таки Министерство обороны имеет коллегиальный орган управления, а руководит армией Президент страны - главнокомандующий Вооруженными силами, согласно нашей Конституции. Поэтому я еще раз хочу напомнить, что перед Президентом, прежде всего, и за вас всех будет отвечать министр обороны, но за армию будете отвечать вы все вместе.

Я хочу, чтобы вы поддержали нового министра. Тем более, он всех нас моложе. И пусть бегает, как в армии говорят, пусть напрягается. А ваш опыт, ваши знания должны лечь в копилку, прежде всего, мою как главнокомандующего и его как министра обороны.

Андрей Алексеевич – уроженец Витебской области. Окончил с золотой медалью Московское высшее общевойсковое командное училище, а позже – Военную академию Генштаба Вооруженных Сил России.

Прошел путь от командира взвода до командира отдельной гвардейской мобильной бригады. С 2012 года занимал должность командующего войсками Северо-Западного оперативного командования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Ревков, министр обороны Республики Беларусь:

Глава государства, глубоко владея обстановкой в Вооруженных Силах, поставил конкретную задачу по совершенствованию и развитию их в условиях современных и международной обстановке, и обстановке в мире. И конкретные задачи поставил по вопросам совершенствования боеготовности Вооруженных Сил, повышения их мобильности и управляемости, поставил конкретные задачи по совершенствованию кадрового корпуса офицерского в Вооруженных Силах, по жесткому поддержанию правопорядка и дисциплины в Вооруженных Силах, по содержанию и хранению техники и вооружения в войсках, а также определил ряд других задач, которые требуется исполнить в современной обстановке.