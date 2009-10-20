А.Лукашенко: Я сторонник либеральных выборов

Выборы Президента Беларуси пройдут в начале 2011 года, выборы в местные Советы депутатов — во второй половине весны 2010 года.

Такие сроки озвучены сегодня во время встречи Главы государства с председателем Центризбиркома Лидией Ермошиной. В ходе разговора была определена стратегия белорусских выборов. Во-первых, основной принцип проведения этих двух политических кампаний – честность, открытость и справедливость. Во-вторых, максимально равные условия для всех, кто пожелает участвовать в выборах. В-третьих, широкое присутствие наблюдателей и международных экспертов.

— Хочу сразу сказать: мы всегда, как бы нас ни обвиняли, вели себя честно и порядочно. Это будут необычные кампании, они ничем не будут похожи на предыдущие, хотя и предыдущие для нас не были легкими, но в силу многих обстоятельств это будут особые кампании, особенно президентская. Поэтому, я думаю, нам нельзя отходить от этого критерия честности и порядочности в проведении подобных мероприятий. Я сторонник проведения честных, справедливых, и, самое главное, открытых политических кампаний, как в Советы депутатов, так и президентской. Я имею в виду, что надо дать всем равные возможности для подготовки и участия в этих кампаниях. Особенно в президентской кампании, — заявил Александр Лукашенко. — Но самое главное, что все эти мероприятия должны пройти по нашей Конституции. Если только мы отступим от Конституции, будь то по требованию Европы, Америки, восточных соседей или еще кого-то, значит, мы будем подвергать сомнению сам документ. Нас тоже критиковали за это, но мы стойко и мужественно действовали в рамках нашей Конституции. Конституция – это святое, поэтому будем проводить наши выборы в рамках тех законов, которые сегодня существуют. Если в рамках этих законов можно сделать наибольший либеральный климат (а мы имеем опыт), мы с вами должны это сделать, чтобы нас опять же не упрекали в том, что мы узурпировали власть, что тут диктатура, и мы проводим выборы так, как надо нам. Этого быть не должно. Поэтому я сторонник самых либеральных выборов.

— Что касается сроков. Здесь предлагалось очень много вариантов. Я знаю не только мнения, но и предложения. Некоторые говорят, что надо сэкономить деньги и объединить эти две политические кампании: выборы в Советы и выборы Президента. Что-то сэкономим, но мы подвергнемся жесточайшей критике за то, что якобы в хаосе провели президентские выборы. Все равно обвинят Президента, — отметил Александр Лукашенко. — Понятно, это очень масштабные выборы. Это всколыхнет всех: это отдельные бюллетени, люди, не разобравшись, пойдут на выборы, в бюллетенях не разберутся, в общем, будет хаос. Поэтому критики не избежать. Если мы проводим совместные выборы, мы мало что выиграем экономически или финансово, но поставим под вопрос прежде всего президентские выборы. Поэтому я сторонник того, чтобы развести эти политические кампании.

— Некоторые говорят: не по нашей вине экономический кризис разразился, пока ситуация терпима, давайте досрочно проведем президентские выборы. Но Конституция не позволяет. У нас и крайний срок, кстати, ограничен — не позже февраля 2011 года. Я думаю, этого тоже делать нельзя, потому что сразу же опять пойдут обвинения, что власть пошла на проведение выборов как можно раньше, наши политические оппоненты были не подготовлены к этому, денег не собрали, не объединились, не разъединились, опять обвинят нас. Поэтому я сторонник того, чтобы создать максимально равные условия для всех. Тогда будет хорошая разбежка между будущими выборами в Советы и президентскими. Когда пройдут выборы в Советы, все увидят свой рейтинг и сделают соответствующие выводы, правки, в связи с этим выдвинут своих кандидатов на выборы в 2011 году. Уже никто не обвинит нас, что мы что-то тут не сделали, — сказал белорусский лидер.

— Очень важно, чтобы мы настроились на то, что к нам приедут тысячи, а не сотни разного рода наблюдателей, доброжелателей и недоброжелателей. Мы на это должны пойти. Пусть делают выводы. И если кто-то боится, что наша ситуация изменится в 2010 году не в лучшую сторону, и что этот кризис продлится, и народ соответствующим образом на это отреагирует — я должен сказать, что это право народа. Народ имеет право реагировать так, как он считает нужным. Это выборы. Давить на выборах ни на кого нельзя, — отметил глава государства. — Если будет плохая ситуация, если не сможем мы народу объяснить и убедить его в том, что это не наша вина, что ж, право народа сделать соответствующие выводы. Объясним людям (а люди у нас грамотные и умные, они поймут ситуацию), объясним народу, даже если ситуация ухудшится, поверит народ – спасибо. То есть это право народа — право выбора. И мне кажется, если мы честно пойдем на эти выборы, у нас есть шанс остаться в истории перед своим народом честными и порядочными людьми.

— Центральная комиссия держала паузу ровно год — с прошлого октября, когда мы подвели итоги парламентских выборов. Это, наверное, самая долгая пауза в нашей деятельности. Тем не менее, так у нас ложится календарь выборов, поэтому действительно, следующий год будет очень напряженным. Истекают полномочия, прежде всего, у местных Советов депутатов — это, по сути дела, самые технически сложные выборы, — отметила Лидия Ермошина.

Как сегодня сообщила глава Центризбиркома, будет упрощен порядок выдвижения кандидатов в депутаты. Также будут усилены меры по охране ящиков для голосования и обеспечению надёжности досрочного волеизъявления. Таким образом, к предстоящим политкампаниям избирательное законодательство будет либерализовано. В нем же закрепят права Наблюдательного совета по информационным спорам, созданного при Центризбиркоме.

— Центральной комиссией будут внесены предложения по либерализации избирательного законодательства, которые будут направлены на то, чтобы удовлетворить ряд предложений ОБСЕ и в том числе и наших политических партий, наших политических оппонентов. Они будут направлены на то, чтобы упростить порядок выдвижения кандидатов, разнообразить избирательную кампанию, сделать её более яркой, — заявила Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов.