Беларусь в преддверии двух крупных избирательных кампаний

Выборы Президента Беларуси пройдут в начале 2011 года, выборы в местные Советы депутатов — во второй половине весны 2010 года.

Такие сроки озвучены сегодня во время встречи Главы государства с председателем Центризбиркома Лидией Ермошиной. Александр Лукашенко определил, что эти две избирательные кампании пройдут раздельно. По его мнению, президентские выборы не должны совмещаться с какими-либо иными, чтобы не девальвировать их сущность.

— Самое главное — все эти мероприятия должны пройти по нашей Конституции. Если только мы отступим от Конституции, будь то по требованию Европы, Америки, восточных соседей или еще кого-то, значит, мы будем подвергать сомнению сам документ. Нас тоже критиковали за это, но мы стойко и мужественно действовали в рамках нашей Конституции. Конституция – это святое, поэтому будем проводить наши выборы в рамках тех законов, которые сегодня существуют. Если в рамках этих законов можно сделать наибольший либеральный климат (а мы имеем опыт), мы с вами должны это сделать, чтобы нас опять же не упрекали в том, что мы узурпировали власть, что тут диктатура, и мы проводим выборы так, как надо нам. Этого быть не должно. Поэтому я сторонник самых либеральных выборов, — сказал белорусский лидер.

— Что касается сроков. Здесь предлагалось очень много вариантов. Я знаю не только мнения, но и предложения. Некоторые говорят, что надо сэкономить деньги и объединить эти две политические кампании: выборы в Советы и выборы Президента. Что-то сэкономим, но мы подвергнемся жесточайшей критике за то, что якобы в хаосе провели президентские выборы. Все равно обвинят Президента, — отметил Александр Лукашенко. — Понятно, это очень масштабные выборы. Это всколыхнет всех: это отдельные бюллетени, люди, не разобравшись, пойдут на выборы, в бюллетенях не разберутся, в общем, будет хаос. Поэтому критики не избежать. Если мы проводим совместные выборы, мы мало что выиграем экономически или финансово, но поставим под вопрос прежде всего президентские выборы. Поэтому я сторонник того, чтобы развести эти политические кампании. И как можно больший промежуток оставить для подготовки к президентским выборам. То есть провести выборы в Советы, а затем провести выборы Президента. Опять же – честно и открыто. Поэтому я сторонник этого варианта.

Избирательное законодательство Беларуси будет либерализовано. Такое решение принял сегодня Президент. Центризбирком внесет главе государства ряд инициатив, в частности, некоторые предложения от ОБСЕ и белорусских политических партий. Они касаются упрощения порядка выдвижения кандидатов в депутаты, мер по дополнительной охране ящиков для голосования, обеспечению надежности досрочного голосования и ряда других технических моментов, которые нуждаются в совершенствовании.

— Дело в том, что в начале 2011 года истекает срок полномочий у главы государства, поэтому не позднее 7 февраля 2011 года должны пройти выборы Президента Республики Беларусь. И не позднее 13 декабря 2010 года – выборы депутатов местных Советов депутатов.. Поскольку избирательная кампания по закону длится три месяца, поэтому уже в начале следующего года вся страна вступит в избирательную кампанию по выборам депутатов местных Советов депутатов. Так что мы с вами находимся в преддверии большого политического сезона, который естественно, коснется всех сторон жизни Беларуси, — сообщила Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов.