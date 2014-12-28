Александр Суриков – о списке Россельхознадзора, Евразийском экономическом союзе и своей зарплате

На вопросы ведущего программы «Неделя» на СТВ отвечает Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь Александр Суриков.

Мы пришли к вам не с пустыми руками. Як кажуць у нас у Беларусі, ад шчырага сэрца пачастункі, беларускія прысмакі.

Александр Суриков:

Спасибо.

Калі ласка.

Александр Суриков:

Спасибо. Я думаю, что мы встретим вместе и в одно время.

В одно время, да. Обязательно.

Александр Суриков:

Первый раз за долгие годы.

Кстати, это та самая колбаса из того самого списка Россельхознадзора, который, к сожалению, пока еще действует, правда, не для всех предприятий. Но для производителя этого, который произвел эту палку белорусской колбасы, он еще действует, этот список. Я, конечно, искренне, и все белорусы, и, надеюсь, россияне искренне надеются, что до боя курантов этот список уйдет в прошлое. А вы как считаете?

Александр Суриков:

Я считаю, что тоже будет сброшено. Сырокопченая.

Очень свежая.

Александр Суриков:

Я не очень одобряю действие. Надо было все-таки в согласованном режиме сначала обсудить, найти точки соприкосновения и более эффективные методы противодействия втроем, как это делать. Но ввели. Но потом как бы договорились на берегу, что мы не возражаем против переработки сырья из других стран, подсанкционных стран, и продажи России, уже поставки России готовых изделий. В том числе такие. Договорились.

Вы посол с огромным стажем, вы в Беларуси, по-моему, больше восьми лет уже. И наверняка вас можно застать где-нибудь в белорусском магазине. На полках вы ищите белорусские товары или российские?

Александр Суриков:

Почему? Мясные изделия белорусские неплохие, качество высокое. Я всегда покупаю московские колбасы, витебского комбината, гродненского комбината, волковыского и так далее. Сорт московский. Мне очень нравится. Но это варено-копченые сорта. Второй вопрос, я уже говорил не один раз, что у меня эта сама организация работы удовлетворения не вызвала. То есть надо было сесть (у нас есть Евразийский экономический совет, три вице-премьера, есть Евразийская экономическая комиссия), сесть, обсудить тему, против каких стран санкции, откуда пойдет сырье, что может быть, каким образом вместе. Все это при том, что неприятности для любого государства могут быть. Как это сделать, чтобы было спокойно, тихо.

Так вот в этом-то вся и соль.

Александр Суриков:

Вот этого не было сделано.

Любой союз должен строиться на доверии. Союз двух людей, союз двух государств, пяти государств.

Александр Суриков:

Союз обязательно должен строиться на доверии и понимании интересов всех строящих.

А вам не кажется, что накануне очень важного для нас события, 1 января, коль к нам так присматриваются и друге страны, они могут посмотреть на эту ситуацию и подумать, а стоит ли, а вдруг Россельхознадзор и в колбасе из Кыргызстана что-то найдет.

Александр Суриков:

Вы опять ищите политику. Вот этого не надо никогда делать – искать политику в обычной рутинной работе.

Просто для нашей экономики это слишком чувствительна вещь. Мне почему-то сейчас вспомнился курс политологии, который преподавали в университете 20 лет назад.

Александр Суриков:

Не надо политологии.

Просто меня всегда учили, что хлеб – это категория политическая, как ни крути.

Александр Суриков:

Это когда в стране есть его дефицит, возможно, это категория политическая. А вот когда страна самообеспечена, как и Беларусь в том числе, то она из категории политической является категорией экономической.

К категориям экономическим, к которым вы подтолкнули. К сожалению, в последние недели показали не очень хорошие ситуации и с российским рублем, и, как следствие, с белорусским рублем. Президент Путин сказал, что России понадобится примерно два года, чтобы стабилизировать ситуацию. Но так уж устроена белорусская экономика. Мы, наверное, в большей степени от вас зависим. Что будет в этом смысле?

Александр Суриков:

Вы знаете, я не думаю, что будут такие страсти, как были в России в 1998 году. И не будет, безусловно, повторения событий 2011 года. Финансовые власти российской стороны допустили панику. Вместо реальных холодных действий по стабилизации ситуации допущены панические настроения в силу, видимо, какого-то временного бездействия финансовых властей. И сами они начали даже чуть паниковать. Беларусь не впала в панические настроения, по крайней мере власть, и приняла целый ряд реальных мер в области покупки-продажи валюты, в области регулирования цены в данном случае. В области поддержки экспортера на этом этапе и так далее. Это краткосрочные меры до 1 февраля приняты. Они абсолютно точно до 1 февраля стабилизируют ситуацию. Но сейчас надо думать о среднесрочной программе действий за 1 февраля. Вот тут. И России, и Беларуси подумать, как сделать, чтобы в этой ситуации взаимоподдержать друг друга для меньших потерь в этой экономической ситуации.

Вот уже подумали. Беларусь и Россия перешли на привязку цен к доллару. Это правильное решение?

Александр Суриков:

Это правильно.

Позволит поддержать друг друга?

Александр Суриков:

Это правильно, потому что российский рубль в этой ситуации, пока он не пришел в другое пока состояние, обесценивается чуть больше, чем белорусский. Естественно, российским экспортерам сюда стало значительно выгоднее. Белорусских стали терять на российском рынке экспортеры. А 50% внешнеторгового товарооборота у Беларуси – это Россия. Поэтому совершенно правильно, чтобы не было потерь у экспортеров белорусских, перейти на торговлю в свободно конвертируемой валюте.

А, скажите, в вашем личном кошельке какая валюта водится: белорусская, российская, доллары. Или соотношение изменилось в последнее время?

Александр Суриков:

Я живу в данном случае в Беларуси.

Только белорусская.

Александр Суриков:

В данном случае в Беларуси. Поэтому у меня белорусская валюта. А какая? Я приду в магазин с другой валютой – мне ничего не дадут.

А на доллары не меняли?

Александр Суриков:

А зарплату получаю в долларах. Поэтому иду в обменник, меняю на белорусские рубли и иду в магазин.

Ваш знаменитый тезка Василий Суриков, знаменитый русский художник, известен монументальными картинами, историческими, огромными, исторических баталий. Будь вы художник, как бы вы изобразили белорусско-российские отношения? Может быть, шире возьмем, евро-азиатские отношения теперь? Это будет сцена исторических баталий с огромным количеством лиц? Это будет пейзаж? Это будет натюрморт с элементами, с той же белорусской колбасой?

Александр Суриков:

С Василием Суриковым меня кроме фамилии ничего не объединяет. Я бы все-таки эту картину, или как вам угодно, на холсте, на бумаге или в мыслях изобразил бы все-таки как упорный и настойчивый труд интеграционный. Труд, нацеленный на, в первую очередь, сохранение и создание более конкурентной экономики. Для всех стран этого интеграционного объединения, без исключений. И сохранение экономики, и создание на ее базе более конкурентной экономики. И в то же время вписывание этого интеграционного или вписание этого интеграционного объединение в мировое разделение труда и, в общем, в мировую глобальную экономику.

Элементов натюрморта там не будет?

Александр Суриков:

Не вижу.

Не вписываются?

Александр Суриков:

Элементы споров будут. И между экономистами они будут, и по теориями экономическим.

То есть молоко, колбаса где-то.

Александр Суриков:

Эта работа будет обязательно. Но не такая работа, а обычная.

Скажите в двух словах. Политические категории – это все понятно. А вот Евразийский экономический союз для обычного белоруса, коим я являюсь, для обычного россиянина – зачем это нужно? Что изменится в нашей жизни с 1 января?

Александр Суриков:

Вы понимаете, он мгновенно в жизни ничего не меняет. Вот мгновенно. Для этого нужно какое-то время, чтобы страны, работая в общем рынке, экономика стран, работая в общем рынке, там 170 млн теперь этот рынок – это же повышение объемов производства до закрытия этого рынка. Не ликвидировать его, как это произошло в некоторых странах Евросоюза, в пользу более эффективного производства. Прибалтийское производство все рухнуло в пользу. Болгарское? Сегодня болгарского помидора не найдешь в Болгарии.

Сахарные заводы в Польше позакрывали.

Александр Суриков:

Вот в этом вопрос. Поэтому главное, чтобы мы это хранили, развили. И вот тогда люди будут чувствовать на себе это дело. Повышение количества рабочих мест, это увеличение зарплаты, увеличение пенсий.

Простой человек же хочет это почувствовать в собственном кошельке, выйдя на улицу.

Александр Суриков:

Да, в собственном кошельке он должен увидеть. И на собственной работе.

А это когда?

Александр Суриков:

Я думаю, это начнется с первого года.

То есть теперь возможна будет такая ситуация, описанная Эльдаром Рязановым в знаменитой комедии «Ирония судьбы»? Только там была Москва и Ленинград. А вот сейчас – Москва и Минск. Возможна будет такая ситуация, коль мы уже настолько близки и практически живем.

Александр Суриков:

Я не думаю, что Москва и Ленинград будут как у Эльдара Рязанова. Типизация строительства там имелась в виду.

Мы-то теперь будем жить по единым стандартам, нормам.

Александр Суриков:

Весь мир идет к единым стандартам. Безопасным для здоровья человека и безопасным для окружающей среды, так далее. Мы же обязаны в это вписываться. Работать наш союз будет по правилам Всемирной торговой организации. Это же эти правила игры. Вот и весь вопрос.

Последний вопрос. Пускай эта палка колбасы станет волшебной палочкой накануне Нового года. Что вы пожелаете всем нам? Чтобы не было никаких недоразумений, что мы, журналисты, не искали, как вы говорите, политики там, где ее нет, может быть, а, может быть, и есть?

Александр Суриков:

Я понимаю в жизни однозначно, что журналист есть журналист. И для него всегда жареный факт.

Жареные факты – это высокой степени температурной обработки.

Александр Суриков:

Жареные факты – обострение проблемы, тем больше интереса к этому журналисту. Всем россиянами и всем белорусам, включая, безусловно, журналистов и не только журналистов, всем профессиям абсолютно, желаю понимания в наступающем году, что никакой интеграционной работы, нормальной интеграционной работы без споров, без поисков истины не бывает. Если это отсутствует, то это путь в неизвестно куда. Без сучка, без задоринки такие пути многие проходили, идеологические. Поэтому это будет. Но это должно быть разумно. А так я желаю, чтобы все счастливо встретили Новый год.

Вместе в этом году. Синхронно.

Александр Суриков:

Да, вместе. И граждане Беларуси, и граждане России. Отлично его отпраздновали. И чтобы все желания, которые на Новый год обычно люди себе загадывают, у всех абсолютно без исключений исполнились. У всех абсолютно.