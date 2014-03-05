Александр Радьков о выборах в местные Советы: Мы хотим, чтобы люди осознали - это их выбор, их право, их власть

Новости Беларуси. Явка избирателей на выборах депутатов в местные Советы Беларуси ожидается высокой. Об этом сегодня журналистам заявил первый заместитель главы Администрации Президента Александр Радьков в ходе Минского городского семинара. Посвящён он системе идеологической работе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего в столицу съехалась делегация из ста человек. Во время семинара участники посетили молодежный креативно-инновационный центр, среднюю школу №51, осмотрели объекты многофункционального спортивно-развлекательного комплекса «Чижовка-Арена». А вот современное состояние и перспективы развития идеологической работы подробно обсудили уже на пленарном заседании.

Ещё 31 августа прошлого года эту школу открывали с особым размахом. На празднике побывал и глава государства. И сегодня, 5 марта, здесь делегация. Представители обл- и горисполкомов, идеологи со всей республики. Это учебное заведение уже негласно окрестили одним из самых компьютеризированных в республике. О проекте «Электронная школа» здесь знают не понаслышке.

Персональная карточка ученикам нужна сразу на входе, - рассказывает директор Галина Черник. В первую очередь, это электронный пропуск, который информирует родителей и администрацию школы об опозданиях и даже прогулах. Кроме того, использовать карту можно как читательский билет и даже как платёжное средство. К слову, ноу-хау в школе не единственное. Перешли здесь и на электронный журнал.

Галина Черник, директор ГУО «Средняя школа №51 Минска»:

И дети, и учащиеся могут сразу в онлайн-режиме узнать, какие отметки выставлены, посмотреть на накопляемость отметок, на рейтинг.

Лингафонные кабинеты, видео-конференц-связь для дистанционного обучения. Проект «Электронная школа» - не просто внедрение технологических новшеств, но и средство идеологического воспитания школьников.

Галина Шкода, заместитель главы администрации Ленинского района Минска:

Это новый проект, который недряется с этого учебного года. Всего по городу Минску в нем участвуют 11 общеобразовательных школ. В том числе, 3 в Ленинском районе.

О значении идеологической работы речь шла и в Молодежном креативно-инновационном центре. К слову, его планируют объединить с оздоровительным и совместить творческие проекты с занятиями спортом. Об этом говорили на семинаре работники республиканских и местных органов управления. Внимание уделили и проектам молодежного центра.

Около ста участников и десяток докладов. О современном состоянии и перспективах развития системы идеологической работы республики речь шла сегодня и на пленарном заседании. В нём приняли участие областные и городские делагации, заместители глав администраций районов, депутаты и руководители общественных объединений.

Сегодняшний семинар — уже заключительный после подобных мероприятий, которые прошли в регионах. Речь шла об актуальности идеологической работы, повышении её эффективности и использовании инновационных технологий в идеологической работе.

Николай Ладутько, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Идеологический семинар - это постоянно действующий семинар. Он проходит переодически в разных городах, областях нашей республики. Сегодня - время Минска. Это не какая-то особенность, это плановая работа.

Людмила Шипай, заместитель председателя Минской городской органиазции РОО «Белая Русь»:

Сегодняшнняя встреча как раз нам позволит еще раз напомнить о том, как можно, какие интерактивные приемы использовать, какие новые технологии использовать в работе с гражданами по повышению электоральной активности.

Именно сейчас такой семинар проходит не случайно. 23 марта пройдут выборы в местные советы депутатов.

Александр Радьков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь, председатель РОО «Белая Русь»:

Основная идея - избирательная компания. Это момент истины. Мы хотим, чтобы люди осознали - это их выбор, это их право, это их власть местная. Поэтому мы актуализировали идеологическую работу к выборам.

Такие семинары, несомненно, ещё и возможность обменяться опытом. Поэтому участники уверены: традиция будет продолжена и уже в следующем году идеологов соберёт ещё один белорусский город.