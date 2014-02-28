Александр Радьков: Чем более интенсивно и производительно мы будем работать, тем лучше мы будем жить

Новости Беларуси. Как привлечь внимание к избирательной кампании и какому депутату готовы доверять избиратели? 28 февраля в Бресте обсудили ключевые вопросы формирования активной гражданской позиции населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встречу провел первый заместитель главы Администрации Президента. Александр Радьков уверен — идеология государства начинается на местах. Участники семинара посетили крупное производственное предприятие, ЖЭС, пообщались с активом области и приняли участие в видео-мосте с Академией Управления. На каждом этапе - открытое общение с населением и обсуждение «наболевших» вопросов.

Александр Радьков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Сейчас кандидаты в депутаты ведут агитационную работу. Мы выбрали Брестскую область, что бы эту фазу посмотреть, когда работают пикеты. Очень важно чувствовать этот пульс, настроение и во это время, когда идет политическая компания и формируются Советы депутатов - районные, областные, поселковые. Конечно, здесь нужно всегда использовать этот момент, чтобы посмотреть, какие есть проблемы. Чем более интенсивно и производительно мы будем работать, тем лучше мы будем жить. Это тоже, кстати, тема. Поднимают вопросы экономики, сбыта, курса валют, процентных ставок, но это жизнь. Это апелляция к власти и понимание, что власть эти вопросы может решить.