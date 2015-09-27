Александр Лукашенко выступил на пленарном заседании Саммита ООН по устойчивому развитию в Нью-Йорке

Новости США. В Нью-Йорке находится большая часть всех президентов планеты из самых разных стран. Лидеры государств, дипломаты съехались на саммит по устойчивому развитию и 70-ю Генассамблею Организации Объединенных Наций. С середины XX века это самая высокая международная трибуна.

В этот раз нью-йорские встречи и переговоры проходят не только под знаком юбилея, но и значительности момента. Противоречия в мире обострились. И между лидерами стран тоже. Угроза глобального терроризма, конфликты в Африке, на Ближнем Востоке, в Европе. Вплоть до недавнего времени обсуждалась даже возможная встреча на Генассамблее ООН глав государств «нормандской четверки». То есть такой своеобразный «Минск-3». Но в Нью-Йорке он все-таки, видимо, не состоится. Беларусь на Генассамблее представляет Александр Лукашенко.

«Повестка дня-2030» или каким быть миру в ближайшие 15 лет, скажут 27 сентября мировые лидеры. Саммит по устойчивому развитию на Генассамблее ООН в 2015 году собрал наибольшее количество глав государств в истории Организации.

Штаб-квартира ООН. 8 часов утра. Церемония поднятия флагов. Расположены они в порядке английского алфавита. Почти половина этих государств на саммите представлены на высшем уровне.

События такого масштаба в третьем тысячелетии на планете еще не было. На нынешнем саммите дебютировал как глава государства лидер КНР Си Цзинпин, впервые за последние 20 лет с трибуны ООН выступил Папа Римский. Прилетели в Нью-Йорк и такие нечастые гости, как президент России, канцлер Германии и кубинский лидер. Каждое государство представляет свой рецепт.

Устойчивое развитие страны невозможно без мира и безопасности, – в самом начале выступления отмечает Александр Лукашенко. В Беларуси это хорошо знают из собственной истории. Мир и согласие в обществе – главный тренд политики суверенного государства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

За годы суверенного существования наша страна с честью выполнила те цели тысячелетия, которые связаны с ликвидацией голода и нищеты, с достижением стопроцентной грамотности населения, равенства мужчин и женщин, социально-политической стабильности, с недопущением дискриминации по национальным и религиозным признакам. У нас нет материнской смертности, детская смертность самая низкая в мире. Именно это и есть демократия, а не то, что пытаются насадить нам наши западные учителя.

К сожалению, этого нельзя сказать о нашей планете в целом. Мир пришел к саммиту, к сожалению, разобщенным, разделенным как никогда за последние три десятилетия. Планету сотрясают многочисленные вооруженные конфликты, террористические акты. Печально то, что рост глобальных угроз не находит адекватного ответа. Нам до сих пор не удалось восстановить тот баланс сил, который был утерян с распадом Советского Союза. Нет баланса сил – нет мира и нет стабильности. Это системный кризис. В любой системе сила действует бесконтрольно, если она является единственной, стремится только к своему процветанию и решению проблем за счет других.

Политика гегемонизма и национального эгоизма приводит к широкому использованию давления, санкций, ограничений и военным акциям. Как результат – мы теряем доверие друг к другу.

Примеры открытого политического хамства, лжи и преступлений против человечности на поверхности. Начали с Туниса и закончили Ливией. Сценарий тот же: распяли президента Каддафи, уничтожив государство. В Ливии стало лучше? Нет. И где эта Ливия вообще как целостное государство?

Господа, может быть, хватит? Нет. Рванули в Сирию. Спрашивается, зачем. Зачем убиваете людей, зачем свергаете действующего президента, чем он вам не угодил? Более того, бойней в этой стране вы стираете первые следы нашей с вами цивилизации. Скажите мировому сообществу, чего вы хотите и к чему вы стремитесь. Как раз случай. С этой трибуны Генеральной ассамблеи ООН.

Украинский кризис. Если не остановим кровопролитие в Европе, братоубийственную бойню, допустим эскалацию этого конфликта, «жарко» будет всему цивилизованному миру. Простите меня, сделаем еще один шаг к глобальному конфликту, а, возможно, к новой мировой войне, уже в центре цивилизованного и продвинутого мира.

Счастье на чужой беде не построишь. Эта народная мудрость как нельзя лучше отражает нынешний дефицит геополитической справедливости. Александр Лукашенко призывает политиков действовать глобально – в интересах всего мирового сообщества.

Александр Лукашенко:

История учит тому, что любое государство, претендующее на единоличное лидерство, без оглядки на интересы других, в конечном итоге обречено само на провал и гибель. Всякое преимущество за счет кого-то недолговечно и ущербно. Не зря народная мудрость гласит: счастье на чужой беде не построишь. Современный мир испытывает кризис ответственности, потому что эгоистические интересы, сиюминутные выгоды главенствуют при принятии многих решений. Действия ряда государств на международной арене часто не учитывают конкретную реальность и особенности других стран и обществ. Уверен, будь по-другому – не было бы сотен тысяч людских жертв в Ираке, Ливии, Сирии и других странах, откуда хлынули потоки беженцев, спасающихся от войны. Не допустили бы появления Исламского государства. Не было бы вспышек терроризма в Европе и гражданской войны в Украине. Список этих «не было бы» можно продолжать долго. И важно сегодня об этом говорить, потому что в этих государствах эти народы не поймут нас, когда мы будем говорить и говорим сегодня о развитии, потому что миллионам и миллиардам людей сегодня в мире не до развития. Им бы с утра до вечера дожить.

Лодку мирового сообщества сегодня как никогда сильно раскачивает на волнах глобальных вызовов и угроз. И роль проводника здесь могут и должны сыграть международные организации, в том числе ООН. Александр Лукашенко уже не в первый раз призывает организацию действовать не словом, а делом.

Александр Лукашенко:

Сегодня нужны ответственные политики, способные действовать глобально, стратегически, готовые принимать решения в интересах всего мирового сообщества, идти на компромисс ради общего блага.

Господин председатель. Находясь в Организации Объединенных Наций, не могу не затронуть кризис международных структур. В целом возникает ощущение, что их роль в последнее время сводится к тому, чтобы быть местом споров между государствами, а зачастую и средством давления на отдельные страны, которые чем-то не угодили сильным мира сего.

Посмотрите на огромное количество резолюций, принимаемых в ООН. Но разве голосование по ним влияет на разрешение конфликтов? Разве оно служит консолидации мирового сообщества? Разве эти резолюции улучшают жизнь народов? Давайте честно скажем: «Не улучшают!» Проголосовали и разделились на наших и ваших. В итоге еще больше недоверия и разобщенности.

Глубоко убежден, что ООН не должна использоваться для демонстрации чьей-то силы. Это ослабляет Организацию, разрушает доверие к ней, противоречит самой ее природе и предназначению. Неудивительно, что традиционные международные структуры играют недостаточную роль как в предотвращении, так и в урегулировании конфликтов. Надо положить конец этой порочной практике. ООН должна быть форумом сотрудничества, а не конфронтации государств. Только взаимопонимание и ответственность, осознание многообразия мирового сообщества, восстановление доверия помогут всем нам объединиться, обеспечить мир и безопасность, найти эффективные ответы на глобальные вызовы и угрозы. Практическим результатом наших усилий станет устойчивое развитие всех государств и повышение нашей Организации Объединенных Наций, ее роли в мировой политике.

Благодарю за внимание.

Это то, что сегодня напоминает о самой жуткой террористической атаке в истории человечества. Мемориал «Граунд Зиро» – в память о трех тысячах погибших под руинами Всемирного торгового центра. Среди них и белоруска Ирина Бусло. Ее имя высечено в бронзе у основания самого большого в Америке рукотворного водопада.

Именно сюда, где когда-то высились башни-близнецы – символ еще той Америки – 27 сентября пришел Александр Лукашенко. Венок от Президента Беларуси лег и к самому знаменитому в этом памятном парке дереву – единственному чудом уцелевшему после падения небоскребов. Полтора десятка лет это дерево – символ жизни во что бы то ни стало.

Тема международной безопасности ожидаемо станет одной из главных на сессии Генассамблеи ООН. В Нью-Йорк приехало беспрецедентное количество глав государств и ключевых дипломатов мира.

Свои рецепты решения острых проблем человечества представит и Беларусь. Александр Лукашенко выступит на общеполитической дискуссии 28 сентября.

И, конечно, неделя высокого представительства в Нью-Йорке – это прекрасный повод для общения политиков, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

И в первый день визита президента Беларуси такой деловой диалог уже состоялся. Это встреча с директором-распорядителем Международного валютного фонда.

Александр Лукашенко и Кристин Лагард обсудили возможную новую программу сотрудничества Беларуси и МВФ.

Белорусский лидер надеется, что в ней будет найден баланс между интересами государства и социальной политикой. Президент поблагодарил руководство Фонда за успешную реализацию программы «стэнд-бай», которая позволила смягчить последствия мирового кризиса.

В этот день в Нью-Йорке ожидается целая серия двусторонних переговоров президента Беларуси. Далеко за полночь по минскому времени белорусский лидер и Пан Ги Мун (генеральный секретарь ОО) обсудят роль этой международной организации в решении мировых проблем.