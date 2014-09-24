Прямой эфир

Донбасс: жители готовятся к учебному году, ополченцы и силовики к очередному обмену пленными

24 сентября 2014 11:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. Мирная жизнь постепенно возвращается на юго-восток Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи жителей Луганска вышли на улицы, чтобы принять участие в уборке города.

Специально для этого коммунальные службы выделили грузовой транспорт для вывоза свалок и крупногабаритного мусора. А бригады волонтеров окажут помощь в восстановлении больниц, детских садов и школ.

Планируется, что учебный год на Донбассе начнется уже 1 октября.

Тем временем, ополченцы и силовики готовятся к новой процедуре обмена пленными.

Обмен пленными состоится 25 сентября в формате «60 × 60».

# Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года # Саммит в Минске 26 августа 2014 года

Другие новости рубрики

Все новости
В Нью-Йорке проходит мировой саммит по климату с участием белорусской делегации
24 сентября 2014 08:01

В Нью-Йорке проходит мировой саммит по климату с участием белорусской делегации

Александр Лукашенко поставил задачу создать полный замкнутый цикл производства перспективных образцов вооружения
23 сентября 2014 13:35

Александр Лукашенко поставил задачу создать полный замкнутый цикл производства перспективных образцов вооружения

В Беларуси у застройщика есть месяц, чтобы заселить жильцов в сданные дома
23 сентября 2014 13:30

В Беларуси у застройщика есть месяц, чтобы заселить жильцов в сданные дома