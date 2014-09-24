Донбасс: жители готовятся к учебному году, ополченцы и силовики к очередному обмену пленными

Новости Украины. Мирная жизнь постепенно возвращается на юго-восток Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи жителей Луганска вышли на улицы, чтобы принять участие в уборке города.

Специально для этого коммунальные службы выделили грузовой транспорт для вывоза свалок и крупногабаритного мусора. А бригады волонтеров окажут помощь в восстановлении больниц, детских садов и школ.

Планируется, что учебный год на Донбассе начнется уже 1 октября.

Тем временем, ополченцы и силовики готовятся к новой процедуре обмена пленными.