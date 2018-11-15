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Президент Египта посетит Беларусь в 2019 году

15 ноября 2018 13:55
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретился со спикером парламента Египта.

Александр Лукашенко: мы готовы познакомить президента Египта со страной, обычаями, нашими возможностями

Арабское государство для нас – важнейший партнёр в Северной Африке. Потенциал для наращивания сотрудничества, безусловно, есть.

Президент Египта посетит Беларусь в 2019 году-1

Так, в Египте развита горнорудная отрасль, и мы могли бы поставлять в эту страну карьерную технику, обучать профильных специалистов. Очевидно, что страны намерены и дальше развивать партнерские отношения.

Президент Египта посетит Беларусь в 2019 году-4

Али Абдель Аль Сайед, председатель Палаты представителей Арабской Республики Египет:
Господин президент Арабской Республики Египет намерен посетить Беларусь в начале следующего года. В настоящее время между главами наших государств очень теплые и дружеские отношения.

Сегодня было подписано соглашение о сотрудничестве между парламентами двух стран. Созданы взаимные группы дружбы, которые будут работать над развитием двухсторонних отношений. 

Президент Египта посетит Беларусь в 2019 году-7

Визит пятидневный и с акцентом на экономическое сотрудничество. Гости также ознакомятся с производством беспилотников и работой научных центров. Парламентарии встретились со своими белорусскими коллегами. На переговорах руководители обеих палат Национального собрания Беларуси определили дальнейшие шаги сотрудничества на законотворческом уровне.

# Беларусь-Египет # Али Абдель Аль Сайед # Фотофакт

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