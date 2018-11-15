Президент Египта посетит Беларусь в 2019 году

Арабское государство для нас – важнейший партнёр в Северной Африке. Потенциал для наращивания сотрудничества, безусловно, есть.

Так, в Египте развита горнорудная отрасль, и мы могли бы поставлять в эту страну карьерную технику, обучать профильных специалистов. Очевидно, что страны намерены и дальше развивать партнерские отношения.

Али Абдель Аль Сайед, председатель Палаты представителей Арабской Республики Египет:

Господин президент Арабской Республики Египет намерен посетить Беларусь в начале следующего года. В настоящее время между главами наших государств очень теплые и дружеские отношения.

Сегодня было подписано соглашение о сотрудничестве между парламентами двух стран. Созданы взаимные группы дружбы, которые будут работать над развитием двухсторонних отношений.