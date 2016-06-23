Александр Лукашенко: все разработки белорусских ученых должны обязательно внедряться в производство

Новости Беларуси. СТВ продолжает работу в прямом эфире из Дворца Республики. В эти минуты продолжается дискуссия в Большом зале. Делегаты пятого Всебелорусского народного собрания продолжают обсуждать стратегию развития ближайших пяти лет нашей страны. И с первым докладом уже выступил Владимир Гусаков, глава Национальной академии наук. Рассказал о новом интересно проекте «БелБиоград» и попросил поддержки этого проекта.

Президент тут же озвучил требования к белорусской науке. Отныне и на будущие годы она должна работать на принципу «сегодня – на бумаге, завтра – на конвейере». Все разработки белорусских ученых должны обязательно внедряться в производство, иначе быть не может, и персональную ответственность за это несет руководитель Национальной академии наук. Предлагаю послушать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Академия наук в последнее время изменилась кардинально. Если раньше мы видели Академию наук как собрание теоретиков, может быть, преимущественно теоретиков, творческих людей и так далее. Я исходил из того (я еще помню и со своей работы в реальном секторе экономики), мы приезжаем на площадки какие-то, мы приезжаем в поле, и нам показывали все время, какие сорта растений возделываются. Мы ахали-охали. И горох, и люпин, и пшеница, и тритикале, и так далее. Но это было полсотки, а, может быть, еще меньше. Мы смотрели на это и спрашивали: «Вы чем прополку осуществляли?» «Столовой вилкой». Ну, на полсотки можно. Но мы всегда требовали от ученых: вы покажите, как это в производстве будет. Вот стал Президентом, меня привезли на эти участки, в эти цеха и опять это показывают.

И тогда мной было принято решение: если вы что-то создали, покажите это в производстве, в нормальном производстве, в сельском хозяйстве. 100 гектаров посейте, обработайте той техникой, которую крестьяне сегодня используют, химпрополка, удобрения и так далее. И покажите результат. Результата не было. Поэтому было принято решение о совершенствовании и даже реформе Академии наук. И они начали заниматься новейшими направлениями, о которых я говорил в докладе. Вы, наверное, слышали: нанотехнологии изобретают, биологические и прочие исследования, пошли в оборонку. И не просто теоретические какие-то наработки осуществляют, не просто анализируют то, что мы собираем по всему миру – они занялись производством.

Ученые жалуются на производственников. Вы посмотрите, посмотрите, что мы изобрели – космос! Не космический аппарат, а такое великое, чего в мире нет. А вот эти вот в Правительстве – Семашко и так далее, хотя он ученый и конструктор – он плохой, министры плохие, ои не берут наши разработки. И мной было принято однозначное решение. Главное, что я хочу сейчас подчеркнуть, долго вас к этому подводил. Главный человек, главная организация, которая отвечает за внедрение инновационных продуктов, услуг и так далее, – Академия наук. Если ученые произвели, и они за это несут ответственность, они предлагают в производство ту или иную продукцию, производство не имеет права от нее отказаться. Да, не всегда ученые производят то, что нам сегодня надо. Во-первых. А во-вторых, нам вообще ничего и не надо. Бывает и такое. Они только Президенту могут пожаловаться. После принятия решения никаких жалоб не было. Но если не будет научных каких-то разработок и освоений, если не будет в этом динамики, ответственность несет Академия наук и Гусаков как руководитель Академии наук.

Владимир Гусаков, делегат пятого Всебелорусского собрания, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Пересмотрено общее число занятых наукой, омолодились составы отделов и лабораторий, созданы творческие коллективы. Наука в большей мере нацелена на зарабатываемость средств. Сейчас примерно две трети оборота финансовых ресурсов академии – это различные внебюджетные источники. Объемы работы продукции постоянно возрастают, в том числе обеспечен запланированный рост и в 2015, и в 2016 годах, хотя одновременно усиливаем и фундаментальную часть. Имеем очередное поручение Президента – обеспечить широкое внедрение научных результатов. Как оно выполняется. Национальная академия наук Беларуси целенаправленно преобразуется в крупную научнопроизводственную корпорацию.