Александр Лукашенко: «Все больше молодых людей осознают, что профессиональное образование – это престижно и перспективно»

Новости Беларуси. Лично глава государства 1 сентября поздравил с Днем знаний всех, кто учится и работает в Минском государственном автомеханическом колледже. В его стенах сейчас обучается около 1600 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего же по стране 190 тысяч белорусов получают среднее специальное и профессионально-техническое образование. Это значит, что рабочие специальности популярны. Это старейший и крупнейший колледж страны. Кузница кадров для машиностроительных брендов Беларуси. А у его выпускников во всех смыслах самый короткий путь к трудоустройству. Через дорогу от учебного заведения – проходная МАЗа. Автомеханический колледж расположен в здании бывшей казармы, все здесь с мужским подтекстом. Было до 2017 года. Теперь полуторотысячную компанию парней разбавили три девушки. В моду входит профессионально-техническое образование.

Анна Дебеляк, первокурсница Минского государственного автомеханического колледж им. М. С. Высоцкого:

Думаю, новые навыки какие-то, научусь в машинах больше понимать, чем знаю. Через несколько лет я уже смогу реализоваться и сама зарабатывать на себя деньги. Анна из Украины. В Минскую область переехала с родителя несколько лет назад. Кстати, Беларусь почти единственная из стран Восточной Европы сохранила систему профтехобразования. А она – своеобразная образовательная лестница к достойной жизни.

Константин Шайтор, заведующий лабораторией Минского государственного автомеханического колледж им. М. С. Высоцкого:

Если ты высококвалифицированный специалист, хорошо знаешь свою профессию, дело, ты будешь востребован на рынке труда. И тогда ты будешь зарабатывать достойный заработок, который позволит тебе хорошо жить. Поздравить ребят с их правильным выбором приехал в колледж Президент. Беларусь в топ-20 мирового рейтинга по количеству студентов вузов на 100 тысяч жителей. Но пора обратить внимание на потребность реального сектора экономики. Учиться есть кому, а работать?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Рабочий-профессионал никогда не останется без дела. Он будет востребован всегда. И спрос на таких специалистов постоянно растет. Все больше молодых людей осознают, что профессиональное образование – это престижно и, самое главное, очень перспективно. Ежегодно более трети выпускников школ выбирают лицеи и колледжи в качестве первой ступени профессионального, карьерного роста. Впрочем, популяризация профессионального образования – чистый прагматизм. Сын ректора Республиканского института профессионального образования жизненные университеты проходит в колледже. Так понятнее перспективы.

Валерий Голубовский, ректор Республиканского института профессионального образования:

Не нужно сегодня терять время нашим ребятам, они взрослеют раньше, они более прагматичные. И, приходя в систему профобразования, у них больше шансов сделать свою эффективную профессиональную карьеру через получение сначала рабочей профессии, а потом – с выходом уже при желании на высшее образование. Президент поддержал предложение: выпускникам со среднеспециальным образованием преференции при поступлении в вузы. Впрочем, и без гарантированной поддержки многие выпускники этого учебного заведения затем поступали в университеты и достигали высот. Самый известный из них – Герой Беларуси академик Высоцкий. Именем белорусского конструктора названа и его первая альма-матер. Во многом образцовая.

В этом убедился и Александр Лукашенко. Главе государства показали деталь, которую учащие колледжа сделали быстрее, чем уже старые аксакалы станков ЧПУ. А самый главный экзамен для нового министра образования: всю систему ПТО сделать эффективнее. В стране 250 профтехучреждений под разными названиями и с отличительным уровнем преподавания. Пора всех унифицировать в колледжи. Инициативу поддерживает Президент. Александр Лукашенко:

Давайте это сделаем, чтобы было четко и понятно, а то какой-то разнобой. Как стрельба мелкой дробью. Поменяют не только вывески у входа – сам процесс подготовки. СПТУ подтянут к среднеспециальному уровню. А уже колледжи интегрируют с программой высшей школы.

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:

Это оптимальное выстраивание системы, которая более эффективно будет обеспечивать рабочими и кадрами, и специалистами со среднеспециальным образованием наш реальный сектор экономики. Еще один успешный подход – ресурсные центры. Пока планируют 40 по всей стране. Это самые оснащенные колледжи. Только новейшее оборудование и современные лаборатории.

Олег Царук, заведующий лабораторией Минского государственного автомеханического колледж им. М. С. Высоцкого:

Наш учащийся уже может не бояться подходить к автомобилю, профессионально его диагностировать, искать неисправность, устранять ее. Впрочем, сюда приходят повышать квалификацию даже самые опытные заводчане. В таких условиях готовят не просто рабочих – современных профессионалов. Беларусь даже самые традиционные отрасли экономики переводить на инновационные рельсы.

Александр Лукашенко:

Недавно мне показали (вы, наверное, кто-нибудь из вас наблюдал за этим) наш новый комбайн «Полесье». Хорошая техника, ничем не уступает импортным аналогам. Но нам надо, чтобы она не просто не уступала, а превосходила технику наших конкурентов. Суперкомбайн! А также супергрузовик, трактор, электромобиль, при том самые современные. На каком оборудовании готовят будущих создателей супертехники, Президент проинспектировал лично. Автомобили – одно из хобби Александра Лукашенко, поэтому глава государства с любопытством изучил стенды лаборатории. Хотя разве это стенды – это настоящие машины. Сел и поехал. Буквально вчера Президенту докладывали о перспективах создания отечественного электромобиля. Здесь, в колледже, уже готовят специалистов по его эксплуатации. Получается, отечественная система среднеспециального образования движется в правильном направлении. Именно у этого электромобиля президент задерживается дольше всего. Сейчас решается очень насущный вопрос – каким быть электромобилю, «зробленаму ў Беларусі». Поэтому Александр Лукашенко вникает в любые мелочи, советуется с экспертами.