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На выставке истории суверенной Беларуси во Дворце Независимости представлены фото из личного архива Президента

31 августа 2017 17:29
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Новости Беларуси. Фотовыставка о важнейших вехах истории суверенной Беларуси открылась во Дворце Независимости. Она охватывает последние два десятилетия из жизни белорусского государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На выставке истории суверенной Беларуси во Дворце Независимости представлены фото из личного архива Президента -1

Экспозиция неразрывно связана с деятельностью Александра Лукашенко. На исторических кадрах – встречи с известными политическими и культурными персонами, фото из личного архива белорусского лидера.

С уникальной выставкой 31 августа ознакомился глава государства.

На выставке истории суверенной Беларуси во Дворце Независимости представлены фото из личного архива Президента -4

Центральное место в экспозиции занимает фотография Александра Лукашенко во время инаугурации в ноябре 2015 года.

Рядом – кадры участия Президента в параде ко Дню Независимости, с открытия Площади Государственного флага, общения с молодежью. Отдельное место – фотографиям встреч с Патриархом Кириллом и Папой Римским Франциском. Создатели выставки не обошли стороной и увлечение Президента спортом. На снимках глава государства во время хоккейного матча, на лыжне.

На выставке истории суверенной Беларуси во Дворце Независимости представлены фото из личного архива Президента -7

Из раритетных и личных фотографий стоит отметить кадр, где Александр Лукашенко запечатлен во время подготовки к занятиям в институте в 1975 году. Экспозиция отражает многовекторную политику Беларуси, ее активное участие в глобальных мировых процессах. Это кадры международных саммитов, встречи в Минске «нормандской четверки», подписания договора о создании Союзного государства с Россией. Есть кадр и участия главы государства в байк-фестивале.

На выставке истории суверенной Беларуси во Дворце Независимости представлены фото из личного архива Президента -10

# Выставки в Минске # Фотофакт

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