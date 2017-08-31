На выставке истории суверенной Беларуси во Дворце Независимости представлены фото из личного архива Президента

Новости Беларуси. Фотовыставка о важнейших вехах истории суверенной Беларуси открылась во Дворце Независимости. Она охватывает последние два десятилетия из жизни белорусского государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Фотовыставка о важнейших вехах истории суверенной Беларуси открылась во Дворце Независимости. Она охватывает последние два десятилетия из жизни белорусского государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Экспозиция неразрывно связана с деятельностью Александра Лукашенко. На исторических кадрах – встречи с известными политическими и культурными персонами, фото из личного архива белорусского лидера.
С уникальной выставкой 31 августа ознакомился глава государства.
Центральное место в экспозиции занимает фотография Александра Лукашенко во время инаугурации в ноябре 2015 года.
Рядом – кадры участия Президента в параде ко Дню Независимости, с открытия Площади Государственного флага, общения с молодежью. Отдельное место – фотографиям встреч с Патриархом Кириллом и Папой Римским Франциском. Создатели выставки не обошли стороной и увлечение Президента спортом. На снимках глава государства во время хоккейного матча, на лыжне.
Из раритетных и личных фотографий стоит отметить кадр, где Александр Лукашенко запечатлен во время подготовки к занятиям в институте в 1975 году. Экспозиция отражает многовекторную политику Беларуси, ее активное участие в глобальных мировых процессах. Это кадры международных саммитов, встречи в Минске «нормандской четверки», подписания договора о создании Союзного государства с Россией. Есть кадр и участия главы государства в байк-фестивале.