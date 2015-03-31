Александр Лукашенко в интервью Bloomberg: Я считаю, что без американцев в Украине невозможна никакая стабильность

Новости Беларуси. Эксклюзивное интервью медиахолдингу «Блумберг» 31 марта дал президент Беларуси. В Минск приехал ведущий корреспондент из Лондона Райан Филипп Чилкот.

Райан Чилкот уже общался с Александром Лукашенко 14 лет назад, правда, тогда в качестве сотрудника телеканала CNN. Во время общения были затронуты самые разнообразные темы. Так, в частности, речь шла о перспективах Евразийского экономического союза, который начал работу с 1 января 2015 года.

Глава государства также ответил на несколько вопросов личного характера. Кроме того, говорили и о процессе урегулирования ситуации в Украине после встречи «нормандской четвёрки» в Минске и о поддержании военно-политической стабильности в мире.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Больше всего меня настораживает в этом направлении то, что к минским соглашениям, к этому процессу открыто не были подключены США. Я считаю, что без американцев в Украине невозможна никакая стабильность. Встречаясь в последнее время с официальными представителями США, я настоятельно доводил до них эту точку зрения, заявляя о том, что я не знаю, чего хотят американцы здесь, в Восточной Европе, в Украине, в частности. Но если американцы хотят, чтобы здесь был мир и стабильность, они немедленно должны подключиться к этому процессу.

Главный офис медиахолдинга «Блумберг» находится в Нью-Йорке. Эта компания была основана более 30 лет назад. И сегодня она является одной из ведущих в сфере поставки финансовой информации, экономических и аналитических материалов. Новости медиахолдинга транслируются в двухстах странах мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.