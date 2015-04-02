Александр Лукашенко в интервью Bloomberg: Ради того, чтобы Украина осталась единой и целостной, надо выполнить минские соглашения

Новости Беларуси. О ситуации в Украине, отношениях с Россией, экономике Беларуси. 2 апреля агентство «Блумберг» выпустило в эфир эксклюзивное интервью с президентом Александром Лукашенко.

Накануне глава государства общался с ведущим журналистом лондонского офиса крупнейшего медиахолдинга Райном Чилкотом около полутора часов. Президент подробно ответил на все вопросы. В частности, британского журналиста интересовала позиция белорусского лидера по событиям в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно Минск стал площадкой, где были сделаны первые шаги к миру. Пока ситуация на Донбассе остается нестабильной. Александр Лукашенко выступает за мирное разрешение этого конфликта.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я считаю, что сегодня не упущен момент. И ради того, чтобы Украина осталась единой и целостной, надо выполнить минские соглашения, под которыми стоят подписи и руководства Украины. Со стороны советовать проще. Я со стороны – мне проще. Но я так думаю, а как бы я повел себя на месте руководителя Украины. Вы знаете, человеческая жизнь, тем более человеческие жизни, гораздо ценнее и дороже любых конфликтов, территориальных претензий и прочего. Ради жизни людей, чтобы не гибли люди, молодые люди, я бы пошел на контакты с любыми. И здесь не избежать конкретных контактов с нынешними руководителями ДНР и ЛНР.

Все понимают, что надо в Украине какие-то изменения. Эти изменения без изменений в Конституции невозможны. Кто-то говорит о федерализации, автономии, а украинские власти говорят о децентрализации. Давайте в Конституции Украины закрепим эти абсолютно понятные и необходимые сегодня для Украины направления. Децентрализация – хорошо. Надо сегодня этим территориям, их признать с особым каким-то статусом – давайте сделаем. Прекратится война, восстановим эти территории. Все со временем образуется, если мы хотим мира и целостности Украины.