Александр Лукашенко о Всебелорусском народном собрании: «Людям надо показать, как будем жить завтра»

Новости Беларуси. День чернобыльской трагедии. Ровно 30 лет назад произошла крупнейшая техногенная катастрофа в истории. Взрыв при плановой остановке одного из энергоблоков привел к выбросу радиоактивных материалов. Последствия сказались на многих странах. Больше всех пострадала наша республика. Преодоление последствий катастрофы для современной Беларуси стало задачей государственной значимости.

По традиции Президент Беларуси в этот день посещает пострадавшие регионы. Александр Лукашенко 26 апреля пообщался с жителями Гомельской области и ответил на вопросы журналистов. Один из них касался предстоящего Всебелорусского народного собрания. На нем, как отметил Президент, будет предложена реалистичная программа социально-экономического развития нашей страны на предстоящее пятилетие.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Почему мы проводим Всебелорусское народное собрание? Некоторые говорят, что надо было бы отказаться, не проводить его, потому что время такое. Так вот, в такое время людям нужны ориентиры. Людям надо показать, как будем жить завтра, не боясь сказать правду, что мы чего-то там недоработали, что-то мы не сделали. А что сделано, не сделано – для оценки своего надо сравнивать всегда. Мы больше всего говорим о том, что у нас крах, кризис, мы все такие бедные, несчастные, сгорбленные и прочее. Но мы забыли сказать, что сделано за это время. Посмотрите вокруг и вы увидите, что сделано немало. И вот, основываясь на этом, нам надо сделать значительный рывок, я не говорю, что в заоблачные выси. Это, к сожалению, не от нас зависит. Мы не американцы и даже не японцы, которые имеют огромный удельный вес в мировой экономике и более-менее большую свободу. И финансовую, и так далее. Мы всего-то существуем чуть больше 20 лет. А, вообще, 20 лет нашей независимости.

Президент также ответил на вопросы, которые касаются предстоящей Олимпиады в Бразилии, обнародования так называемого «панамского архива».

Также 26 апреля в Ельске Александр Лукашенко поприсутствовал на финальном концерте творческого марафона «Возрождение», посвящённого 30-й годовщине катастрофы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.