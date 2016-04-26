26 апреля Александр Лукашенко посетит пострадавшие от аварии на ЧАЭС регионы

Новости Беларуси. Жизнь подтвердила правильность решения о реабилитации пострадавших от аварии на ЧАЭС регионов, принятого Президентом Беларуси 20 лет назад. По уже сложившейся традиции 26 апреля Александр Лукашенко посетит пострадавшие регионы. Планируется, что в Ельском районе глава государства побывает на одном из сельхозпредприятий, где ведут посевные работы. В агрогородке Добрынь Президент ознакомится с тем, как создаются условия для комфортного проживания населения на территориях, пострадавших от аварии.

В рамках чернобыльской программы в Беларуси к 2014 году было построено почти 70 тысяч квартир, полторы сотни школ, а также более сотни детских садов. В марте утверждена очередная Госпрограмма по преодолению последствий катастрофы. В ближайшие пять лет на ее реализацию пойдет свыше 26 триллионов рублей. Эта сумма значительно превысит капиталовложения в возрождение пострадавших регионов за предыдущeе пятилетие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.