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26 апреля Александр Лукашенко посетит пострадавшие от аварии на ЧАЭС регионы

26 апреля 2016 07:20
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Новости Беларуси. Жизнь подтвердила правильность решения о реабилитации пострадавших от аварии на ЧАЭС регионов, принятого Президентом Беларуси 20 лет назад. По уже сложившейся традиции 26 апреля Александр Лукашенко посетит пострадавшие регионы. Планируется, что в Ельском районе глава государства побывает на одном из сельхозпредприятий, где ведут посевные работы. В агрогородке Добрынь Президент ознакомится с тем, как создаются условия для комфортного проживания населения на территориях, пострадавших от аварии.

В рамках чернобыльской программы в Беларуси к 2014 году было построено почти 70 тысяч квартир, полторы сотни школ, а также более сотни детских садов. В марте утверждена очередная Госпрограмма по преодолению последствий катастрофы. В ближайшие пять лет на ее реализацию пойдет свыше 26 триллионов рублей. Эта сумма значительно превысит капиталовложения в возрождение пострадавших регионов за предыдущeе пятилетие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Авария на Чернобыльской АЭС

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