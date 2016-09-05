Александр Лукашенко: система подготовки белорусских хоккеистов нуждается в реформировании

Новости Беларуси. Система подготовки белорусских хоккеистов нуждается в реформировании. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил на встрече с президентом Международной федерации хоккея Рене Фазелем.

В ходе разговора глава государства прокомментировал результат вчерашней игры белорусской сборной на олимпийской квалификации. Наша команда уступила хоккеистам из Словении в серии буллитов и упустила шанс сразиться на Олимпийских играх, которые пройдут в 2018 году в Республике Корея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В ближайшие 2-3 года, сразу это не делается, мы порядок наведем в спорте в целом, и в хоккее в частности, и разберемся со всеми функционерами, которые, наверное, немножко зажирели и, как у нас в Беларуси говорят, зажрались. Я очень хорошо это понимаю. И это не связано с тем вчерашним матчем, который они проиграли. С моей точки зрения, так должно было случиться, потому что мы же помним, как команда играла на последнем чемпионате мира в мае этого года. Называется, отскочили в последнем матче. И вместо того, чтобы все лето заниматься и готовиться к этим играм, они, видимо, на югах отдыхали. Поэтому так и получилось: кто хотел выиграть и поехать на Олимпиаду, тот выиграл. Поверьте, что я расстроился, но не настолько, как некоторым кажется, потому что я знал, что этим может все закончиться. Это во-первых. Во-вторых, знаете, по-народному говоря, лучше сейчас они проиграли и не едут на эту Олимпиаду, чем потом мы бы сидели у телевизора и ломали руки с их такой игрой, как у них сегодня. Я не думаю, что за год у них что-то кардинально изменилось бы.

Мы очень серьезно, что касается концепции, тактики, стратегии хоккея, проигрываем заокеанским спортсменам. Нам надо серьезнейшим образом обратить внимание на систему подготовки спортсменов, и хоккеистов прежде всего, заимствуя опыт канадцев и американцев – они играют совершенно в другой хоккей. Мы и россияне, да и европейцы начинают отставать, играем по старинке. Это касается особенно белорусского хоккея. Но кадры решают все, как говорил классик. Поэтому я уже поручил в плане своих компетенций и полномочий серьезное внимание обратить на кадры, которые сегодня заняты в спортивной индустрии, особенно в хоккее.

Александр Лукашенко поблагодарил Рене Фазеля за то внимание, которое Международная федерация хоккея оказывает Беларуси, а также поздравил его с переизбранием на должность.

В ходе встречи также обсуждались перспективы проведения чемпионата мира по хоккею в нашей стране. Минск подал заявку на организацию планетарного первенства в 2021 году.

Рене Фазель, глава Международной федерации хоккея (ИИХФ):

Мы всерьез рассматриваем возможность проведения чемпионата по хоккею в 2021-22 году. Поэтому цели совпадают. У вас есть шесть лет, чтобы подготовить команду. Особенное внимание должно быть уделено работе с подрастающем поколением – от 15 до 22 лет.