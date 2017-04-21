Александр Лукашенко: приоритетная задача Беларуси – создание прочной и конкурентоспособной экономики

Новости Беларуси. Создание прочной и конкурентоспособной экономики – приоритетная задача Беларуси. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко 21 апреля, обращаясь с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

Этой политической традиции в нашей стране уже 21 год.

Событие не рядовое. Ежегодно во время послания глава государства обозначает конкретные задачи на текущий год. Это своеобразная «сверка часов» и ориентир на ближайшее будущее в экономике, внешней и внутренней политике, социальной сфере. Речь Президента длится уже около получаса. В Овальный зал приглашена вся политическая и деловая элита, высшие должностные лица, руководители Министерств, предприятий, представители дипкорпуса и СМИ.

Послание – это прежде всего отличная возможность получить целостную картину о приоритетах развития страны как минимум на текущий год. А также из уст главы государства услышать ответы на самые актуальные и злободневные вопросы.

И сегодня речь Президента началась с международной повестки.

В мире хватает и растет число боевых конфликтов. Это, конечно, не может не настораживать. Да и мировая политика очень сильно влияет даже на локальные экономики, тем более, если они открытые.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Фундаментальные трансформации происходят в мировой экономике. Иначе и быть не может, потому что политика, глобальная политика значительно влияет на экономику. Это два процесса взаимозависимы. На ряду с мощными социально-экономическими вызовами и дисбалансами возникают и новые проекты сотрудничества с открытой архитектурой. Такие, как экономический пояс «Шелкового пути». Беларусь не может остаться в стороне от этих процессов,

мы должны стать одной из узловых платформ нового «Шелкового пути» в Евразийском регионе.

Тем более нам предлагают это наши китайские партнеры. Максимально использовать все стимулы, которые предоставляет Китайская Народная Республика, продвигая эту инициативу.



Беларусь – страна, открытая всем геополитическим и экономическим ветрам.



И то, что происходит вокруг нас, оказывает серьезное влияние на развитие нашего государства. Мы не можем и не должны изолировать себя от окружающего мира. Ведь большая часть производимой у нас продукции отправляется на экспорт. Поэтому, хотим мы того или нет, но вынуждены держать двери открытыми. Да и

не в характере дружелюбных гостеприимных белорусов возводить разделительные стены, отгораживаться от кого бы то ни было.

У нас другие принципы. Сотрудничество и созидание – вот суть нашей политики. Приоритет – создание прочной конкурентоспособной экономики. Экономики завтрашнего дня. Именно она является основной нашего суверенитета. И в связи с этим предстоит колоссальнейшая работа. Но делать ее мы будем уже не с нуля. За четверть века независимости решены многие непростые проблемы. Потенциал, который мы имеем, позволяет стране демонстрировать жизнестойкость даже в самые неблагоприятные периоды.

До приезда Президента в фойе у Овального зала сформировалось стихийное обсуждение возможных тем послания. Собрались министры, послы, общественные деятели. Журналисты пользовались возможностью и задавали высокопоставленным чиновникам любые вопросы.

Владимир Зиновский, министр экономики Республики Беларусь:

Этот год, как уже и говорил глава государства, должен быть переломным годом в экономике. Надо застабилизировать ту ситуацию, хорошую ситуацию сбалансированного роста. Это позволит нам при определенном напряге работы Министерств, концернов, облисполкомов и достичь того уровня зарплаты, о котором мы говорим.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Всегда в этом обращении мы слышим посылы и в адрес средств массовой информации, и в адрес информационного пространства. И я уверена, что все, что сегодня будет сказано, является не просто стратегическим курсом, это наша непосредственная задача – задача укреплять национальное информационное пространство.

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ:

Содержательное, наполненное идеями, иногда подчас критическими эмоциональными оценками, но, самое главное, все идеи, все положения этого послания, чувствуется, проникнуты заботой о Беларусь, любовью к Беларуси и желанием сделать жизнь Беларуси лучше, содержательнее.

Прямую трансляцию выступления главы государства ведут «Беларусь 1» и «Беларусь 24»,

а также Первый канал Белорусского радио. Телеверсию послания смотрите в вечернем эфире национальных телеканалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.