Александр Лукашенко поздравил Узбекистан с Днем независимости

Новости Беларуси. В Узбекистане сегодня 25-летие независимости. Свои поздравления с главным государственным праздником Президенту этой страны Исламу Каримову направил Александр Лукашенко. Глава государства отметил позитивную динамику в укреплении белорусско-узбекского сотрудничества и пожелал жителям дружественной страны мира и добра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Успехи Узбекистана в социально-экономическом развитии подтверждают правильность взятого курса на строительство сильного и независимого государства.