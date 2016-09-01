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Александр Лукашенко поздравил Узбекистан с Днем независимости

01 сентября 2016 07:20
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Новости Беларуси. В Узбекистане сегодня 25-летие независимости. Свои поздравления с главным государственным праздником Президенту этой страны Исламу Каримову направил Александр Лукашенко. Глава государства отметил позитивную динамику в укреплении белорусско-узбекского сотрудничества и пожелал жителям дружественной страны мира и добра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Успехи Узбекистана в социально-экономическом развитии подтверждают правильность взятого курса на строительство сильного и независимого государства.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Узбекистан

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