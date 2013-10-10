Александр Лукашенко поздравил Ильхама Алиева с убедительной победой на президентских выборах

Новости Азербайджана. В Азербайджане подсчитывают последние бюллетени. Однако уже сейчас ясно, что победу выборах, состоявшихся накануне, одержал действующий глава государства Ильхам Алиев. Он набирает почти 85% голосов.

На пост президента претендовали еще девять кандидатов. Однако никому из них не удалось набрать свыше 6% голосов избирателей.

За ходом голосования наблюдали представители из 87 стран, в том числе и из Беларуси. Миссия наблюдателей СНГ признала выборы в Азербайджане свободными и демократичными. К такому же заключению пришли наблюдатели из ПАСЕ и Европарламента.

С убедительной победой на выборах Ильхама Алиева поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.