Александр Лукашенко посетит Кишинёв 18-19 апреля. Чего ждут от предстоящей встречи Беларусь и Молдова?

Новости Беларуси. Отношения Беларуси и Молдовы в ближайшие дни станут одной из главных тем. Официальный Кишинёв готовится к визиту Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава белорусского государства посетит Молдову 18-19 апреля. У Александра Лукашенко насыщенный график встреч. Запланированы переговоры с президентом Молдовы Игорем Додоном и премьер-министром Павлом Филипом. В Кишинёве работает наша съемочная группа.

Евгений Пустовой, СТВ: По ощущениям будто и не улетали из Минска. Температура похожа на белорусскую, а вот градус и без того теплых отношений должен вырасти после предстоящих встреч на высшем уровне.

Александр Лукашенко встретится с президентом и премьер-министром Молдовы. Планируется, что переговоры пройдут не только на полях государственной резиденции, но и в поле Института растениеводства. Мы очень похожи отношением к труду. Беларусь интересна Молдове как страна, располагающая современными технологиями в земледелии и животноводстве.

В 2017 во время визита в Беларусь президент Молдовы отведал белорусского молока и высоко оценил его качество.

А вот наш глава государства посещал Кишенев три года назад. За 25 лет дипломатических отношений мы смогли организовать три сборочных производства: с совместных конвейеров сошло более 200 тракторов и 110 троллейбусов. Для более чем трехмиллионной Молдовы – это немало. В перспективе – создание сборки в Кишеневе наших МАЗов. Пока по улицам столицы курсируют венгерские старые Икарусы.