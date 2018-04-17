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Александр Лукашенко посетит Кишинёв 18-19 апреля. Чего ждут от предстоящей встречи Беларусь и Молдова?

17 апреля 2018 12:27
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Новости Беларуси. Отношения Беларуси и Молдовы в ближайшие дни станут одной из главных тем. Официальный Кишинёв готовится к визиту Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко посетит Кишинёв 18-19 апреля. Чего ждут от предстоящей встречи Беларусь и Молдова?-1

 Глава белорусского государства посетит Молдову 18-19 апреля. У Александра Лукашенко насыщенный график встреч. Запланированы переговоры с президентом Молдовы Игорем Додоном и премьер-министром Павлом Филипом. В Кишинёве работает наша съемочная группа.

Александр Лукашенко посетит Кишинёв 18-19 апреля. Чего ждут от предстоящей встречи Беларусь и Молдова?-4

Евгений Пустовой, СТВ:
По ощущениям будто и не улетали из Минска. Температура похожа на белорусскую, а вот градус и без того теплых отношений должен вырасти после предстоящих встреч на высшем уровне.

Александр Лукашенко посетит Кишинёв 18-19 апреля. Чего ждут от предстоящей встречи Беларусь и Молдова?-7

Александр Лукашенко встретится с президентом и премьер-министром Молдовы. Планируется, что переговоры пройдут не только на полях государственной резиденции, но и в поле Института растениеводства.  Мы очень похожи отношением к труду. Беларусь интересна Молдове как страна, располагающая современными технологиями в земледелии и животноводстве. 

Александр Лукашенко посетит Кишинёв 18-19 апреля. Чего ждут от предстоящей встречи Беларусь и Молдова?-10

В 2017 во время визита в Беларусь президент Молдовы отведал белорусского молока и высоко оценил его качество. 

А вот наш глава государства посещал Кишенев три года назад. За 25 лет дипломатических отношений мы смогли организовать три сборочных производства: с совместных конвейеров сошло более 200 тракторов и 110 троллейбусов. Для более чем трехмиллионной Молдовы – это немало. В перспективе – создание сборки в Кишеневе наших МАЗов. Пока по улицам столицы курсируют венгерские старые Икарусы.

Александр Лукашенко посетит Кишинёв 18-19 апреля. Чего ждут от предстоящей встречи Беларусь и Молдова?-13

Столица Молдовы нуждается в трех сотнях автобусов. А после официального визита белорусского лидера в Кишеневе останется еще и памятник нашему первопечатнику Скорине.

Александр Лукашенко посетит Кишинёв 18-19 апреля. Чего ждут от предстоящей встречи Беларусь и Молдова?-16

Один из символов  Молдовы, как и Беларуси – аист. На новый уровень должны  подняться и торгово-экономические отношения. В дни официального визита белорусской делегации в Кишеневе пройдет также и бизнес-форум.  В 2017 году товарооборот между нашими странами немного снизился, но перспективы есть.

Александр Лукашенко посетит Кишинёв 18-19 апреля. Чего ждут от предстоящей встречи Беларусь и Молдова?-19

Даже тут на проспекте главного национального героя Молдовы Штефана чел Маре, присутствует много белорусских брендов: от женской одежды до бытовой техники. Мы ожидаем лучших результатов.

# Фотофакт # Беларусь-Молдова

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